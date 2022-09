Pääseekö monsteriotteita esittänyt Lauri Markkanen vihdoin irti NBA:ssa? Seurapomolta kutkuttavaa puhetta: "Emme ole nähneet Laurilta tuollaista"

– Meillä on Markkasessa kaveri, jolla on ollut mahtava kesä. Hän teki juuri 43 pistettä isossa voitossa, Ainge viittasi Markkasen monsteri-iltaan Kroatiaa vastaan.

Markkanen on NBA-urallaan pelannut melko lailla erilaisessa roolissa kuin maajoukkueessa. Susijengin riveissä Markkanen on saanut olla tähti, ja käyttää vahvuuksiaan vapaammin. Aingen puheiden perusteella Markkanen saattaa päästä Utahissa toden teolla irti.

– Hänellä on todellakin ollut läpimurtokesä. Osa siitä johtuu siitä, että hän on pelannut Suomen maajoukkueessa. Se on todella eri asia kuin pelaaminen NBA-tähtien kanssa. Hän on ilmiselvästi joukkueensa paras pelaaja, ja hän on päihittänyt parempia joukkueita sekä pelaajia, joilla on ollut tähän asti parempi ura NBA:ssa kuin hänellä itsellään, Ainge pohti.