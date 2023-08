Lauri Markkanen näkee Susijengin MM-kurimuksessa hyvääkin – "Tarvitsemme negatiivisia kokemuksia"

Turnauksen aikana monet Susijengin pelaajat ovat puhuneet siitä, ettei joukkue ole löytänyt vielä kunnolla yhteistä säveltä kentällä, sillä joukkue on uudistunut hiljattain merkittävästi ja yhteiset pelikokemukset ovat täten olleet vähissä.

Vaikka jatkopaikkaa ei MM-kisoissa irronnutkaan ja peli on takunnut, on turnaus tuonut nuorehkolle joukkueelle tärkeitä oppeja.

– Onhan tämä hyvä kokemus. Ensimmäiset MM-kisat kaikille paitsi Sasulle. Joillekin ensimmäiset arvokisat kokonaisuudessaan. Nuoria jätkiä tässä joukkueessa, joten tämä on hyvä kokemus kaikille. Urheilussa tarvitaan näitä vaikeampiakin hetkiä, että pystyy kehittymään, Susijengin ykköstähti Lauri Markkanen kertoo MTV Urheilulle.

Susijengillä on vielä edessään tärkeitä pelejä MM-kisoissakin, sillä Suomi taistelee vielä paikasta olympiakarsintaan. Markkanen näkee nykyisen Susijengi-joukkueen rungon pysyvän vielä pitkään yhdessä, joten kaikki yhteiset kokemukset hyödyttävät joukkuetta.

– Meillä on nuoria jätkiä tässä jengissä ja tullaan varmasti olemaan pitkiä aikoja yhdessä. Tämä on siihenkin hyvä kokemus, että pelataan näitä pelejä yhdessä. Nuoria jätkiä tulee koko ajan sisään, mutta koen, että tässä on niin hyviä pelaajia, että varmasti tulee pitkälti olemaan leirityksellä sama porukka. Tarvitsemme kaikki negatiiviset kokemukset myös, kun mennään kotikisoihin. Tiedetään, että olemme sitä kautta vahvempia.