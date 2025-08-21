Lauri Markkanen unohdettiin nolosti – mediajätti heräsi

Yhdysvaltalainen urheilumediajätti ESPN on lisännyt Susijengin supertähden Lauri Markkasen jälkikäteen koripallon EM-kisojen parhaiden pelaajien listalleen.
Suomessa hieraistiin keskiviikkona silmiä, kun Markkasen nimi puuttui ESPN:n listaamasta EM-kisapelaajien kärkikymmeniköstä. Tästä myös uutisoitiin kotimaassa.
Listaa on kuitenkin muokattu jälkikäteen. ESPN nosti suomalaistähden 7. sijalle, kun "Markkasen mukanaolo Suomen joukkueessa varmistui". Todellisuudessa se on ollut selvää jo pitkään, sillä Markkanen on pelannut myös EM-turnaukseen valmistavissa otteluissa.
Muokkauksen myötä Serbian Nikola Jovic putosi listalta.
Rankingissa Markkasen edellä ovat Nikola Jokic (Serbia), Giannis Antetekounmpo (Kreikka), Luka Doncic (Slovenia), Franz Wagner (Saksa), Alperen Sengün (Turkki) ja Kristaps Porzingis (Latvia). Kärkikymmenikön täydentävät Deni Avdija (Israel), Santi Aldama (Espanja) ja Neemias Queta (Portugali).
EM-turnaus käynnistyy ensi keskiviikkona. Suomen alkulohkon ottelut pelataan Tampereella.