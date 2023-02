NBA:n päävalmentajat ylistävät kilpaa Lauri Markkasta – yksi heistä lähestyi Utahin omistajaa ja teki uskaliaan vertauksen: "Hänen täytyi kuunnella minua"

– Markkanen on vaihtoehto numero yksi. Hän on saanut itseluottamusta jo pelkästään asemastaan joukkueessa ja siitä, että muille on kerrottu: hän on pelaaja, jonka kauttamme haluamme pelata jokainen ilta, Los Angeles Clippersin päävalmentaja Tyronn Lue arvioi.

Mosleyn mukaan Markkasta on hyödynnetty esimerkiksi pick and roll -tilanteissa, joissa tämä tekee skreenin pallolliselle joukkuetoverille ja siirtyy sen jälkeen korille vastaanottamaan syöttöä. Hän kertoo Jazz-tähden olleen vahva lähellä koria sekä niin sanotuissa pin-down-tilanteissa, joissa Markkanen irtoaa esimerkiksi sivurajan tuntumasta pallottomana puolustajastaan, tekee itsensä pelattavaksi ja heittää.

Päävalmentaja Hardy ei ole sukinut Markkasta yksinomaan myötäkarvaan. Joukkueen profiili muuttui radikaalisti, kun Markkasen ympäriltä kaupattiin alkukauden menestyksen avaintekijöitä , jonka myötä suomalaisen on otettava joukkueen sisällä entistä jykevämpi asema myös kentän ulkopuolella. Juuri tämä oli myös hiljattain Hardyn viesti Markkaselle: hänen on oltava joukkueen johtotähti entistä useammalla tasolla .

– Mielestäni kyse on käsissä olevista mahdollisuuksista ja siitä tilanteesta, jossa Jazz nyt on. Lauri pystyi pelaamaan viime vuonna meillä kolmospaikan mitat täysipäiväisesti täyttävänä pelaajana. Sitten hän saapui Utahiin, sai mahdollisuuden ja Will asetti hänet oikeille paikoille. Hän on ollut aggressiivinen ja johtohahmo ilman epäilyksiä. Kaikki tämä puhuu Laurin itseluottamuksesta, mutta vielä enemmän hänen sitoutumisestaan joukkueeseen. Jos päävalmentaja pyytää häntä tekemään joukkuetta hyödyttävän hyökkäyspään asian X, Y tai Z, Lauri tekee sen. Loppujen lopuksi ainoa asia, josta hän välittää, on joukkueen kehittäminen paremmaksi, Bickerstaff sanoi.