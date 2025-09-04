Susijengin esitys veti vakavaksi – joukkueen sisältä suorat sanat: "Noloa"

Saksa tyrmäsi Susijengin EM-kisojen alkulohkon viimeisessä ottelussa. Miro Little ja Lauri Markkanen loivat uskoa parempaan huomiseen.

Suomi pystyi roikkumaan mukana ottelussa vajaat kaksikymmentä minuutia, mutta sitten ero alkoi revetä lopullisesti. Ottelua sen ensimmäiseltä minuutilta johtanut Saksa venytti kaulansa neljännellä jaksolla parhaimmillaan 34 pisteeseen. Lopulta voittolukemat kirjattiin Saksalle 91–61.

Päävalmentaja Lassi Tuovi totesi, ettei Susijengin pelikovuus ollut ottelun vaatimalla tasolla.

Ottelussa vajaat 19 minuuttia pelannut takamies Miro Little ei osannut arvioida, mistä pelivalmiuden puute johtui.

– Se pitää selvittää. Keinolla tai toisella. Ei tää ole hyväksyttävää. Noloa. Ei ole hyväksyttävää millään tasolla tällainen esitys, Little sanoi vakavana.

Neljä pistettä kerännyt Little onnistui vain yhdessä viidestä pelitilanneheitostaan, antoi kolme syöttöä ja napsi neljä levypalloa.

– En mää ole tyytyväinen siihen, mitä mun esitykset on ollut. Joka pelistä lähdetään oppimaan. Lähetään ihan siitä, että henkiölkohtaisesti pitää olla parempi.

Rumasta tappiosta huolimatta Susijengin kisat jatkuvat. Alkulohkossaan kolmanneksi sijoittunut joukkue kohtaa Riiassa Latviassa pelattavassa neljännesvälierässä lajin mahtimaa Serbian.

Little loi pettymyksen hetkellä uskoa tulevaan.

– Pitää ymmärtää se, että vaikka kuinka vaikeaa se on, me ollaan turnauksessa. Tulee vaikeita päiviä, vaikeita hetkä, back-to-back-pelejä, missä mikään ei tunnu onnistuvan.

– Siihen asti, kun hallilla ollaan, saa ärsyttää. Sitten pitää ymmärtää, että lauantaina pelataan uudestaan.

Lauri Markkanen vaikeuksissa

Myös joukkueen ykköstähti Lauri Markkanen pyrki vaikeassa tilanteessa kääntämään katsetta parempaan huomiseen. Markkanen joutui tyytymään saksalaisten puristuksessa 11 pisteeseen.

– Ei ollut tietysti helppoa, mutta urheilussa on hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä. Kaikista pystyy kuitenkin oppimaan. Tämä on yksi sellaine peli, että pystytään katsomaan videolta, mitä pystytään tekemään paremmin.

Markkanen onnistui upottamaan vain neljä viidestätoista pelitilanneheitostaan. Tästä huolimatta hän ei halunnut puhua ohipelistä.

– Kroppa tuntuu ihan hyvältä. Tietysti joskus menee sisään, joskus ei. Valitettavasti pari peliä on kolissut vähän rautoihin. Ei luotto ole mihinkään hävinnyt,. Kaikki tuntuu ihan hyvältä vieläkin.