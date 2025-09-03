Tämä on Miikka Muurisen tilanne

Susijengin superlupaus Miikka Muurinen oli sivussa, kun Suomi kohtasi Saksan EM-kotikisojen alkulohkon viimeisessä ottelussa.

Hallitseva maailmanmestari Saksa ei jättänyt Susijengille mahdollisuuksia, vaan jyräsi ottelussa suvereeniin voittoon pistein 91–61.

Ottelun jälkeen päävalmentaja Lassi Tuovi avasi medialle alkulohkon aiemmissa otteluissa ihastuttaneen Muurisen tilannetta.

– Miikka on nuori pelaaja. Tuli edellisessä ottelussa (Liettuaa vastaan) tälli ja sen takia ei laitettu kokoonpanoon, Tuovi selvitti.

Tuovi tarkoitti Liettua-ottelun tilannetta, jossa Muurinen törmäsi Olivier Nkamhouan kanssa.

Tarkemmin Tuovi ei Muurisen tilannetta avannut.

– Varmuuden vuoksi on pois kokoonpanosta.

Tappio Saksalle tarkoitti sitä, että Susijengi sijoittui lohkossaan kolmanneksi ja kohtaa pudotuspelivaiheessa Serbian tai Turkin.