Tämä on Miikka Muurisen tilanne

16.1.1065939889
Miikka Muurinen on ollut Susijengin valopilkkuja EM-kotikisoissa Tampereella.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press
Julkaistu 03.09.2025 22:57
Toimittajan kuva

Juhana Nyman, Tampere

juhana.nyman@mtv.fi

Susijengin superlupaus Miikka Muurinen oli sivussa, kun Suomi kohtasi Saksan EM-kotikisojen alkulohkon viimeisessä ottelussa.

Hallitseva maailmanmestari Saksa ei jättänyt Susijengille mahdollisuuksia, vaan jyräsi ottelussa suvereeniin voittoon pistein 9161.

Ottelun jälkeen päävalmentaja Lassi Tuovi avasi medialle alkulohkon aiemmissa otteluissa ihastuttaneen Muurisen tilannetta.

Lue myös: Susijengi sai rajun selkäsaunan – näin lohkovaiheen päätösottelu eteni

– Miikka on nuori pelaaja. Tuli edellisessä ottelussa (Liettuaa vastaan) tälli ja sen takia ei laitettu kokoonpanoon, Tuovi selvitti.

Tuovi tarkoitti Liettua-ottelun tilannetta, jossa Muurinen törmäsi Olivier Nkamhouan kanssa.

Tarkemmin Tuovi ei Muurisen tilannetta avannut.

– Varmuuden vuoksi on pois kokoonpanosta.

Tappio Saksalle tarkoitti sitä, että Susijengi sijoittui lohkossaan kolmanneksi ja kohtaa pudotuspelivaiheessa Serbian tai Turkin.

Lisää aiheesta:

Näky Lauri Markkasesta nosti suomalaishuolen – päävalmentaja vastaaLauri Markkanen kummastutti EM-kenraalissa – näin hän vastasiSusijengillä yhä merkittävä poissaoloSusijengin suurlupauksen tilanne täysi arvoitus – mystinen vastausSusijengillä vammahuolia MM-kisojen alla – näin päävalmentaja Lassi Tuovi kommentoi tilannettaSusijengin päävalmentaja Lassi Tuovi piti vierasvoittoa todella kovana ryöstönä: "Ollaan siirrytty viihdeteollisuuteen"
EM-koripalloSusijengiLassi TuoviMiikka MuurinenKoripalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

EM-koripallo