Susijengi-tähdeltä painava avautuminen MM-sukelluksesta – löi omilleen tiukan vaatimuslistan: "Voin ihan rehellisesti sanoa"

Suomen taival koripallon MM-kisoissa on sujunut äärimmäisen tahmeasti. Australia oli avausottelussa vahvempi ja toisessa ottelussa oli Japanin vuoro shokeerata Suomea. Lohkovaihe päättyi Suomen osalta tiistaina Saksalle kärsittyyn tylyyn tappioon.

Katso videolta Olivier Nkamhouan painava puheenvuoro Susijengin MM-sukelluksesta.

Susijengi aloitti ottelun vahvasti ja marssikin avausneljännekseltä johtajana hengähdystauolle. Siitä lähtien ohjakset vaihtuivat kuitenkin Saksan käsiin ja Suomi jäi tylysti parempansa jalkoihin.

– Tiedettiin, että oli maailmanluokan vastus vastassa. Tulimme ja näytimme, että pystytään kilpailla, mutta meidän pitää vielä löytää sellainen 40 minuutin kilpailullisuus. Näytimme, että pystymme kilpailemaan hetkellisesti, mutta kun peli, tappelu ja iskut jatkuvat, niin meillä loppuu sellainen työntö ja taso tai kokemus. Mikä sana tuohon sopiikaan, että pystyisimme pelaamaan maailmantason joukkueen kanssa 40 minuuttia, Susijengin Olivier Nkamhoua toteaa MTV Urheilulle.

MM-turnauksen aikana Suomen pelin taso on heilahdellut rajustikin yksittäisen pelin sisällä. Nkamhoua myöntää, ettei pelaajat ole vielä aivan täysin samalla sivulla toisensa kanssa.

– Tähän voi olla monta eri syytä, joita voi käyttää erilaisina syinä. Loppujen lopuksi tämä joukkue on tosi uusi. Ei olla pelattu kauaa yhdessä. Tällaisen joukkueen kanssa on vaikea – esimerkiksi Japania vastaan – ymmärtää, miten haluamme pelata, että pitäisimme johdon tai haluaisimme kaivaa itsemme kuopasta pois. Kun ei olla pelattu kauaa yhdessä, ei tiedetä, minkälaisia päätöksiä kaverit tykkäävät tehdä tietyissä pelitilanteissa, Nkamhoua pohtii.

Samaan hengenvetoon Nkamhoua painottaa, ettei kukaan Susijengin pelaajista luovuta kesken ottelun.

– Musta ei tunnu, että yksikään pelaaja tässä joukkueessa luovuttaa, tai haluaa luovuttaa ja olla selkärangaton. Samaan aikaan tulee sellainen hämmennys ja itseluottamus lähtee pois, kun ei olla samalla sivulla. Silloin se näyttää siltä, että selkäranka katkeaa, eikä paketti pysy kasassa, Nkamhoua perkaa.

Susijengin puolustuspelikään ei ole turnauksen aikana toiminut hyvin. Saksa heitti tiistaina 101 pistettä ja Australia sekä Japani nakuttivat kumpikin 98 pistettä Suomen koriin.

Yhteisten pelikokemusten puute näkyy myös puolustuspäässä.

– Puolustuspää ei ole itseluottamuksesta kiinni. Puolustuksessa kaikkien pitää laittaa kroppa likoon ja luottaa toisiinsa, mutta kaikkien täytyy myös ylläpitää yhteinen standardi. Ei ole mitään väliä, minkälaisella puolustuksella lähdetään peliin, vaan sillä, että kaikki on samalla sivulla, laittaa kropan likoon ja pelaa sataprosenttisesti sitä puolustusta, mitä me yhdessä ymmärrämme. Jos joku auttaa tästä, sinä tiedät, että sinun on pakko mennä auttamaan tästä. Ihan sama, mikä tilanne.

– Voin ihan rehellisesti sanoa, ettemme ole vielä löytäneet sellaista, missä kaikki uskaltaa laittaa sataprosenttisesti kropan likoon siihen, mitä me yhdessä yritetään tehdä. Siihenkin voi sanoa, että onko se henkilökohtaista vai onko meillä luovuttajia? Musta tuntuu, ettei se ole siitä kiinni, vaan siitä kiinni, ettemme ole vielä löytäneet sitä, Nkamhoua pohtii.

Nkamhoua esiintyi Saksa-pelissä paikoittain hyvinkin edukseen. 23-vuotias lahjakkuus oli Suomen tehokkain pelaaja 14 pisteellään. Lisäksi hän säväytti myös puolustuspäässä ottamalla kolme komeaa blokkia.

– Meidän kaikkien pitää olla parempia. Tänään mulla tuli tilanteita, joissa sain laitettua omia hyviä heittoja ilmaan, mutta sitten oli myös tilanteita, joissa en ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Meidän kaikkien pitää löytää yhteinen rytmi, jossa kaikki pystymme pelaamaan omalla parhaimmalla tasolla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Nkamhoua myöntää, että on pyrkinyt otteluiden aikana astumaan johtavaan rooliin ja vaatimaan joukkuetovereiltaan parempia suorituksia, kun tilanne on sitä vaatinut.

– Pelaan tosi kovalla tunteella ja yritän antaa aina kaikkeni. Aion joka kerta laittaa itseni likoon, juosta täysiä ja yrittää pelata parhaillani. Odotan mun joukkuekavereiltani sitä ihan samaa.

– Jos joskus tulee huutotilanteita, menen kyllä aina kaverin luo ja sanon, että tämä ei ole mistään muusta kiinni kuin siitä, että mä näin tämän näin ja jos sulla on joku vastaus, huuda mulle takaisin, jos tarvitsee. Sitten löydämme loppujen lopuksi samalle sivulle, koska tiedän, että joka ikinen kaveri tässä joukkueessa haluaa voittaa, Nkamhoua sanoo.

Susijengi on ollut viime kuukaudet tietyllä tapaa uuden edessä, kun joukkueen pitkäaikaiset luottopelaajat Shawn Huff ja Petteri Koponen lopettivat uransa. Joukkue on uudistunut lyhyessä ajassa paljon, mikä on osaltaan luonut haasteita joukkueen pelaamiseen.

Muutos ei kuitenkaan koskaan tapahdu silmänräpäyksessä. Nkamhoua toivookin kansalta kärsivällisyyttä Susijengin suhteen.

– Kaikki olettaa, että nyt on Markkasen aika ja on tosi paljon nuorta potentiaalia, ja että tulemme heti tänne näyttämään uutta Suomi-korista. Kaikki tarvitsee aikansa. Tulimme tänne taistelemaan. Jos kukaan sanoo meille, ettei me olla taisteltu tai yritetty, he eivät ole katsoneet koko peliä.

Vaikka tie ei vienytkään alkulohkosta jatkopeleihin, on Susijengillä edessään vielä kaksi sijoitusottelua. Jokaisen pelaajan on nyt kaivettava motivaatiota ja asennetta, sillä pelit eivät suinkaan ole panoksettomia.