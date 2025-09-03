Susijengillä on Lauri Markkaseen liittyvä ongelma – Lassi Tuovilta suoraa puhetta: "Pisti aseettomaksi"

Suomi jäi täysin Saksan jalkoihin EM-kotikisojen Tampereen alkulohkon päätösottelussa. Päävalmentaja Lassi Tuovi jäi kaipaamaan joukkueeltaan tilannekovuutta. Tappion myötä Suomi jäi alkulohkonsa kolmanneksi ja saa neljännesvälierissä vastaansa Serbian.

Saksa otti johdon ottelun ensimmäisellä minuutilla, eikä siitä sen jälkeen luopunut. Susijengi sinnitteli tuntumassa toisen jakson lopulle, mutta sitten Saksa lähti omille teilleen.

Ero kasvoi nopeasti yli kymmeneen pisteeseen, ja parhaimmillaan Saksan johto oli neljännellä neljänneksellä 34 pistettä. Loppulukemat hallitsevalle maailmanmestarille 91–61.

Päävalmentaja Lassi Tuovi näki Susijengin jääneen jälkeen tilannekovuudessa. Lauri Markkanen ei päässyt saksalaisten puristuksessa parhaimpaansa. Markkasen saldoksi jäi 11 pistettä. Joukkueen ykköspistemies oli Olivier Nkamhoua 16 pisteellään.

– Meidän pitää vapauttaa Lauri paremmin ja saada pallot parempiin paikkoihin, että pystytään syöttämään. Tilannekovuus pisti meidät aseettomaksi, Tuovi puntaroi.

– Kyllä meidän pitää kaikkien auttaa Lauria ja Laurin pitää auttaa myös joukkuetta. Ei tämä hirveästi tule tästä taktisesti muuttumaan.

Susijengin heittopeli ei kulkenut Saksaa vastaan toivotulla tavalla. Pelitilanneheitot upposivat 31-prosenttisesti. Kolmosista sisään meni vain 19 prosenttia. Silmiinpistävää oli myös menetysten määrä. Suomi menetti pallon 22 kertaa.

– Pitää katsoa, oliko se meidän huonoutta taktisesti vai vain siinä tilanteessa yksilön huonoutta. Se on ihan selvää, että jos on enemmän menetyksiä kuin syöttöjä, se on Susijengille aika harvinaista. Se pitää perata.

Koriin johtaneita syöttöjä joukkueelle kertyi lopulta 16.

Saksa-tappion myötä Suomi sijoittui Tampereella pelatussa B-alkulohkossa kolmanneksi. Neljännesvälierissä vastaan tulee Turkille taipunut ja A-lohkon kakkoseksi sijoittunut suursuosikki Serbia.

– Ollaan ensimmäistä kertaa selkä seinää vasten, ja meidät on kaksi kertaa fyysiisesti riisuttu aseista. Kyse on siitä, miten me reagoidaan joukkueena, Tuovi katsoi tulevaan.

– Tilanne on rehellinen. Jos kolmannen kerran riisutaan, niin turnaus loppuu. Jos me reagoidaan, meillä on mahdollisuus voittaa isompia maita. Sen Liettua-peli osoitti.

Superlupaus Miikka Muurinen ei pelannut Saksaa vastaan. Tuovi kertoi Muurisen olleen sivussa varotoimenpiteenä Liettua-ottelussa tulleen tällin jälkeen.

Suomen ja Serbian neljännesvälieräottelu pelataan lauantaina Riiassa Latviassa.