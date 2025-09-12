Koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi kertoi tuntevansa olonsa rauhalliseksi, kun aikaa kello 17 alkavaan EM-välieräotteluun Saksaa vastaan oli muutamia tunteja. Henrik Dettmannin yö sen sijaan oli tapahtumarikas.

– Ei tässä tarvitse olla huolestunut mistään. Työt on tehty. Joukkue on iloinen, ei vaikuta kovin jännittyneeltä ja ennen kaikkea on terve. Turha luoda itselleen stressiä, Tuovi sanoi Suomen joukkueen hotellissa.

Tuovin edeltäjän, nykyisen urheilujohtajan Henrik Dettmannin verenpaineet olivat sen sijaan käväisseet koholla aamukolmelta. Dettmann kertoi, että hänen hotellihuoneeseensa oli tuolloin tullut sisään kreikkalaisia faneja, jotka hotellin vastaanotto oli erehdyksessä ohjannut hänen huoneeseensa.

Dettmann ei paljastanut, millaisessa yöasussa kreikkalaiset hänet tapasivat, mutta korosti nukkuvansa peiton alla.

Päävalmentaja Tuovi kehui pelinjohtajana kaksi viime peliä aloittaneen Miro Littlen kehitystä EM-turnauksen aikana ja sitä, miten aloitusviisikosta pudonnut Edon Maxhuni on hyväksynyt roolinsa. Tästä voinee päätellä, että Little aloittaa jälleen Saksaa vastaan ja saa haasteekseen Saksan NBA-veteraani Dennis Schröderin vartioimisen.

Suomi hävisi Saksalle viimeisessä alkulohkopelissä 30 pisteellä. Tuolloin Lauri Markkanen jäi 11 pisteeseen, ja odotettavissa on, että Suomi hakee Markkasta nyt edellispeliä enemmän pallottomien screenien kautta hitaissa hyökkäyksissä ja pyrkii saamaan hänet vauhtiin nopeissa hyökkäyksissä.

– Nyt ei pelata alkulohkopeliä, vaan tulos tai ulos -peliä. Se muuttaa pelin luonteen, Tuovi sanoi ja muistutti, miten Saksa viime vuonna Pariisin olympialaisissa voitti alkusarjassa Ranskan, mutta hävisi kisaisännille pudotuspelivaiheessa.

– Me emme saa haastajan asemassa jäädä siihen, että aletaan tehdä vain heidän ehdoillaan. Ei saa olla naiivi, mutta jotkut asiat meidän on tehtävä vielä paremmin kuin aiemmin, kun vastassa on Euroopan paras joukkue, Tuovi sanoi.