Kuulitko Lauri Markkasen rajun huudon tv-lähetyksessä? Kertoo nyt mistä oli kyse: "Yksi lempielokuvistani"

Lauri Markkanen oli tyytyväinen, että hänen Serbia-voiton jälkeen huutamansa elokuvasitaatti oli tuttu myös joukkuekavereille.

Susijengin pelaajat kokoontuivat koripallon EM-kisojen puolivälierävoiton jälkeen rinkiin ja hiljentyi odottamaan Markkaselta yhteishenkeä nostattavaa tiivistystä tapahtuneesta.

Markkanen mietti hetken ja antoi palaa:

– I’m not fucking leaving!

Huuto on lainaus Martin Scorsesen jo klassikoksi nousseesta elokuvasta The Wolf of Wall Street, jossa Leonardo Di Caprion esittämä monella tapaa vaikeuksiin joutunut päähenkilö Jordan Belfort huutaa toimistossa hurmioituneille työntekijöilleen.

MTV Urheilu kysyi Markkaselta huudosta.

– No tunnisti joku sen, NBA-tähti ilahtui.

Sitaatti sopi hyvin Susijengin tunnelmiin, sillä kotimatkan sijaan turnaus jatkuu nyt keskiviikon puolivälierällä Georgiaa vastaan. Tästä huolimatta Markkanen ei ollut suunnitellut asiaa etukäteen.

– Ei, sitä en ollut kyllä ajatellut yhtään. Se on yksi omista lempielokuvistani. Se tuli ihan luonnollisesti siinä.

Joukkuekaverit syttyivät riehakkaaseen huutoon, mikä oli helpotus Markkaselle.

– Onneksi. Se olisi ollut vähän tilanne, jos ei olisi syttynyt, Markkanen naureskeli.