MTV Uutiset vietti yön susien reviirin ytimessä Pohjanmaalla – "Susi on Suomen vihatuin eläin"

Susien jättämiä jälkiä maastossa

Tietokirja ja dokumentaristi, entinen "kettutyttö" Mia Takula on nukkunut yli 150 yötä susien reviireillä yrittäen hankkia ja välittää tietoa siitä, millaista susireviireillä todellisuudessa on kohuotsikoiden ja somekeskustelujen takana. Hän on kerännyt vapaaehtoisena susien ulosteita Luonnonvarakeskukselle (Luke) DNA-tutkimuksia varten. Vaikka Takula etsii jälkiä susista, hän ei aktiivisesti etsi eläimiä.

Susilauma on todennäköisesti muodostunut Kurikkaan vuonna 2017. Luken mukaan Jurvan reviirin koko on noin 760 neliökilometriä. Tietoa on varsin vähän, sillä susitutkijoita on Suomessa vain kuusi, ja sen lisäksi DNA-näytteitä keräävät vapaaehtoiset. Viime vuonna Kurikan alueella liikkui tiettävästi yksitoista sutta, mutta nyt suurin osta niistä on todennäköisesti jo "muuttanut omilleen".