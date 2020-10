Susikeskustelu käy jälleen kuumana – kansanedustajan mukaan "hurtat" aiheuttavat ongelmia: "Pitää säätää laki, että pihaan tulevat saa lopettaa heti"

– Susi aiheuttaa liikaa ongelmia, kun maaseudun ihmiset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa heidän oma pihamaakaan ei ole enää turvallista aluetta. Siellä pyörii kaikennäköisiä hurttia, karja on vaarassa ja metsästäjät pelkäävät koiriensa puolesta.

– Hurjinta on maaseudun lapset koulutiellä. Kyllä on aika julmaa kuunnella, kun perheen äiti soittaa itkuisena aamulla, kun meidän poikamme meni aamulla kouluun ja niitä hurttia oli siinä meidän karjan kimpussa ja pikkupoika kävelee vierestä kouluun odottamaan taksia tien varteen, Hoskonen kuvailee.

"Susipelko on viime vuosina lisääntynyt"

Luonnonsuojeluliiton suurpetotutkijan Riku Lumiaron mukaan Hoskonen kuvaa hyvin, mistä asiassa on hänen mielestään kyse.

– Susipelko on viime vuosina lisääntynyt. Se laski pitkään 2000-luvulla, mutta susivahingot eivät sinällään ole kasvaneet. Koiravahingot ovat 30–50 koiraa vuosittain eikä se ole muuttunut mihinkään, Lumiaro kertoo.

– Pihassa pyörivistä susista suurin osa on selvästi vieraslajeja. Oikea susi ei pihaan tule, mutta nämä hurtat ovat tottuneet ihmisiin, Hoskonen kertoo.

– Meillä on kolme todistettua tapausta, jossa uroskoira on lisääntynyt naarassuden kanssa, mutta mitään koirasusiongelmaa meillä ei ole. Niin kuin Hoskonen totesi, niiden luontoon päästäminen on laissa kielletty. Meidän sutemme ovat ihan susia.