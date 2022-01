Miksi syrjäseudulla elävän susilauman saa ampua? Riistakeskus vastaa kohupäätökseen

Kaatoluvan Kuhmon seudulla tätä nykyä elävälle susilaumalle on myöntänyt Riistakeskus.

Kahdeksan suden lauman kaatoluvasta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Sudet on lupa ampua ensi kuussa, mikäli valitus ei mene läpi.

Susi on lähtökohtaisesti rauhoitettu, mutta metsästyslaissa on säädetty niin, että rauhoituksesta voidaan poiketa vahinkoperusteisella tai kannanhoidollisella poikkeusluvalla. Kuhmon Saunajärven lauman kohdalla kyse on kannanhoidollisesta poikkeusluvasta.