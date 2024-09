Supertähti joutui lajilegendan kouluun: "Kusetti sitä" – selkäsaunasta käynnistyi häikäisevä muutos

Guadalajarassa Meksikossa heinäkuussa 1990 syntynyt Alvarez on nyrkkeilymaailman kirkkaimpia tähtiä. Alvarez on pitänyt hallussaan mestaruusvöitä ylemmässä välisarjassa, keskisarjassa, ylemmässä keskisarjassa ja raskaassa keskisarjassa. Voittoja meksikolaislegenda on iskenyt huimat 61, tappioita on kaksi, kuten ratkaisemattomiakin.

Pitkän linjan nyrkkeilyasiantuntija Pekka Mäki kuvailee Alvarezia härkämäiseksi voimaiskijäksi.

– Se lyö kovaa, sillä on kokemuksen myötä tullut rauhallinen ottelutyyli, on hyvä puolustus. Pystyy ottamaan vastustajalta isoimmat iskut pois. Tietysti hänellä on vahva leuka, Mäki sanoo MTV Urheilulle.

– Se on tällaisia laatumerkkejä nyrkkeilijälle, että kestää omassa päässäkin iskuja.

"Teen, mitä minä haluan"

Alvarez valloitti joulukuussa 2020 mestaruusvyön neljännessä eri painoluokassa, kun hän voitti yksimielisellä tuomaripäätöksellä Callum Smithin. 11 kuukautta myöhemmin hänestä tuli painoluokan historian ensimmäinen kiistaton mestari, kun hän voitti haltuunsa kaikkien merkittävien liittojen mestaruusvyöt Caleb Plantia vastaan.

Lauantaina pelissä ovat kuitenkin vain WBC-, WBO- ja WBA-liittojen vyöt, sillä IBF-liitto riisti Alvarezilta mestaruuden tämän valittua vastustajakseen Berlangan IBF:n pakollisen haastajan William Scullin sijaan.

Arvonsa tunteva supertähti suhtautui IBF:n ratkaisuun viileästi.

– On olemassa eri tasoja. On tähtiä ja on supertähtiä. He (supertähdet) määrittävät mestaruuden, mestaruus ei määritä heitä, Alvarez sanoi.

– Kuka on William Scull? En ole koskaan kuullut hänestä. En tee, mitä he haluavat. Teen, mitä minä haluan, koska ansaitsen sen johtuen siitä, mitä kaikkea olen tehnyt.

Scullin sijaan kehään nousee 22 kertaa ilman tappioita otellut puertoricolainen Edgar Berlanga.

Mäki ei näe Berlangalla juuri mahdollisuuksia ottelussa.

– Varmaan ihan laatukaveri, mutta sellainen, että veikkaan, ettei tulla näkemään ihan täyttä aikaa.

Kritiikkiä valinnoista

Ottelu Berlangaa vastaan on kahdeksas, jossa Alvarez puolustaa ylemmän keskisarjan mestaruusvöitään. Alvarez otteli edellisen kerran toukokuussa, kun hän puolusti titteleitään Jaime Munguiaa vastaan. Alvarez löi aiemmin tappiottoman maanmiehensä Munguian lattiaan kerran neljännessä erässä, mutta lopulta ottelu venyi tuomareiden pistekorteille. Päätös oli selvä ja yksimielinen Alvarezin eduksi.

Alvarezin kommentit ottelusta kuvastavat meksikolaismestarin ylivoimaa. DAZN:n haastattelussa Alvarez sanoi nauttineensa ottelusta niin paljon, että piti vastustajansa tarkoituksella pystyssä, jotta ottelu kestäisi pidempään.

– Rakastin sitä, nautin paljon. Siksi en halunnut lopettaa sitä ottelua, koska nautin siitä paljon, Alvarez sanoi.

Meksikolainen ennakoi Berlanga-ottelusta samantapaista.

– Hän tulee vastaan ja lyö paljon.

Mäen mukaan Alvarezin tyyli on kuin tehty juuri kyseisenlaista vastustajaa vastaan. Meksikolainen on parhaimmillaan, kun vastustaja tulee hänen luokseen. Alvarezin ottelemisesta on vaikea löytää heikkoa kohtaa.

– Hirveän vähän heikkouksia. Saattaa joutua pulaan, jos hänellä on selvästi nopeampi vastustaja, vähän liikkuvampi. Vaikka meksikolaisnyrkkeilijät ovat yleensä tottuneet ottamaan tilaa pois ja vähän painostamaan, hän ei ole sellainen aggressiivinen hyökkääjä. Jos kaveri on tosi liukas, alta pois pääsevä kaveri, voi olla vaikea saada aikaiseksi asioita.

Alvarezia on kritisoitu otteluvalinnoistaan. Meksikolaisen on sanottu välttelevän vaikeimpia vastustajiaan.

Debyytti 15-vuotiaana

Alvarez aloitti nyrkkeilyn 11-vuotiaana 12 vuotta vanhemman isoveljensä Rigoberton innostamana. Ensimmäisen kerran Alvarez otteli amatöörinä 13-vuotiaana ja siirtyi jo kaksi vuotta myöhemmin ammattilaiseksi.

Ammattilaisuran alku oli vakuuttava, vaikka vastustajat eivät mitään suurtekijöitä olleetkaan. Ennen 18-vuotispäiväänsä Alvarez otti 21 ottelustaan 20 voittoa, joista 14 tyrmäyksellä. Yksi otteluista päättyi ratkaisemattomaan. Huomionarvoista on, että vastustajat olivat monesti alaikäistä Alvarezia huomattavasti varttuneempia.

Ammattilaisuransa alusta saakka Alvarezin rinnalla on kulkenut valmentaja Eddy Reynoso, joka valmensi myös Rigoberto-veljeä. Kaksikon yhteistyön alkuaikoina vielä kokematon ja tuntematon Reynoso on Mäen mukaan ollut merkittävässä roolissa meksikolaisen nousussa maailman ehdottomien kärki-iskijöiden joukkoon kaikki painoluokat huomioiden.

– Tosi vaativa ja kova, vaikka on miellyttävä ihminen. Hänellä on säilynyt se ote Canelosta. Se onkin tärkeää, että on yksi sellainen totuudenkertoja ja sellainen käskyttäjä, Mäki sanoo.

– Vaikka puhutaan tuollaisestä äärimmäisestä huipusta, Canelo ei ole koskaan vihjannutkaan, että olisi kävelemässä pois. On takana pitkä taival yhdessä.

Mayweatherin nyrkkeilykoulu

Alvarez voitti ensimmäisen merkittävän tittelinsä 20-vuotiaana maaliskuussa 2011, kun hän löi yksimielisellä tuomaripäätöksellä Matthew Hattonin ja otti vapaana olleen ylemmän välisarjan WBC-liiton mestaruusvyön itselleen. Alvarez ehti puolustaa vyötään voitokkaasti kuusi kertaa ennen kuin kärsi uransa ensimmäisen tappion syyskuussa 2013.

Tuolloin 23-vuotias Alvarez joutui Mäen sanoin nyrkkeilykouluun, jonka tarjosi yhdysvaltalainen Floyd Mayweather. 13 vuotta vanhempi supertähti Mayweather voitti selvin tuomaripistein, vaikkakin yksi tuomareista näki ottelun tasapeliksi.

– Hän oli nuori, innokas, lähti lyömään Mayweatheria ulos. Hän on myöhemmin sanonut, että ei ollut valmis, Mäki sanoo.

Mäki näkee Mayweather-tappion käänteentekevänä hetkenä Alvarezin uralla. Mäki sanoo meksikolaisen tyylin rauhoittuneen tappion jälkeen.

– Se varmaan ymmärsi sen, että ammattinyrkkeilyssä ei saa mitään aikaiseksi hosumalla, koska Mayweather laittoi sen nyrkkeilykouluun. Canelo löi paljon ohi. Mayweather vähän niin kuin kusetti sitä, Mäki kuvailee.

– Luulen, että siinä vaiheessa tapahtui sen havahtuminen siihen, että tämä laji on jotain muutakin kuin brutaalia kiskomista. Se on niin kuin noble art of defenceä (jaloa puolustustaidetta), että sitä kautta se on perehtynyt enemmän siihen nyrkkeilytekniikan ja taidon ja taktiikan saloihin. Sen takia se on niin hyvä kuin se on nyt.

Alvarezin ura on ollut hengästyttävän menestyksekäs. Listan Alvarezin kivikovista vastustajista ja voittamista titteleistä näet alla olevasta listauksesta.

Hän on otellut todella kovia nimiä vastaan urallaan ja hävinnyt vain kahdesti. Lista Alvarezin titteleistä on uskomattoman pitkä.

Jos upotus ei näy laitteellasi, voit katsoa sen tästä linkistä.

"Ei ole langennut"

Alvarezin uran toista tappiota piti odottaa lähes yhdeksän vuotta. Tappioiden väliin mahtui 15 voitto-ottelua ja yksi ratkaisematon. Otteluista 11:ssä oli panoksena mestaruusvyö.

Toukokuussa 2022 Dmitri Bivol naputti yksimielisen pistevoiton Alvarezista.

– Haukkasi ehkä vähän liian ison palan kakkua, kun lähti light heavyweightiin (raskaaseen keskisarjaan), Mäki sanoo.

– Jos vastustaja on tällainen bivolmainen, vähän liikkuva, enemmän taktisempi, Canelolle tulee aika selkeästi ongelmia. Parhaimmillaan hän on silloin, kun vastustaja tulee hänen luokseen. Ei silloin, kun hän joutuu metsästämään vastustajaa.

Fyysisten ominaisuuksien lisäksi Alvarez on Mäen mukaan äärimmäisen vahva henkisesti.

– Olen joskus sanonut, että ottelun lopputuloksesta 65 prosenttia tulee pääkopan sisältä, Mäki sanoo.

– Hän tietää, että pystyy ne kovimmat iskut kaverilta ottamaan. Moni on yrittänyt ja osunutkin, mutta hän on valmistautunut varmaan kaikkeen. Niska- ja hartialihakset ovat silleen kunnossa, että voi ottaakin iskuja.

Alvarezin kohdalla itsevarmuus ei ole, ainakaan vielä, mennyt yli.

– Merkillisessä tai merkittävässä itsevarmuudessa on määrätynlainen haavoittuvaisuus. Jokaista nyrkkeilijää on aina jotenkin jossain vaiheessa satutettu. Sellainen yli-itsevarmana otteleminen voi myös kostautua, ei ole tarpeeksi nöyrä tai kunnioittava vastustajaa kohtaan. Toistaiseksi Canelo ei ole siihen lankaan langennut. Terveitä lausuntoja, herrasmiesmäisesti käyttäytyy. Ehkä joku voi nähdä jotain diivan merkkejä.

Seuraava Saul Alvarez?

Vaikka ikää on jo tullut, ei Mäki ole nähnyt Alvarezissa hiipumisen merkkejä tämän viimeisissä otteluissa.

– He ovat tehneet aika lailla rutiinilla ja kovalla pieteetillä tuota valmentajansa kanssa. Ei siinä löyhästi lähdetä mihinkään otteluun.

Ei hänenkään enää rahan vuoksi tarvitse otella, Mäki sanoo.

– Jos verrataan vaikka Michael Schumacheriin formulamaailmasta, ei hänkään varmaan enää rahan takia ajanut, vaan kyllä urheilijoilla on sellainen terve kunnianhimo olemassa.

Alvarez itse sanoo tuntevansa olonsa kuin 24-vuotiaaksi, vaikka ikä tuo omat mausteensa tekemiseen.

– Minun pitää pitää enemmän huolta kehostani, koska olen ollut ammattinyrkkeilijä 19 vuotta. Tunnen oloni loistavaksi, vahvaksi, nopeaksi. Kaikki on kunnossa.

Eikä meksikolaistähti suinkaan ole lopettamassa. Hän arvioi uransa jatkuvan vielä neljästä viiteen vuotta.

– Rakastan nyrkkeilyä, Alvarez sanoo.

– Nautin harjoitusleireistä, rutiineista. Nautin kaikista ihmisistä. Saan siitä motivaatiota.

Aikanaan ammattilaiskehissä saatetaan nähdä myös seuraava Saul Alvarez.

Alvarezilla on neljä lasta, kolme tytärtä ja yksi poika, kaikki eri naisten kanssa. Lapsista ainakin vuonna 1999 syntynyt poika Saul on osoittanut kiinnostusta jatkaa isänsä jalanjäljissä.