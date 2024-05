Nyrkkeilyn supertähdeltä tyrmäävä moukarinisku – tämä ansioluettelo vetää hiljaiseksi

– Minulla kestää aikani, ennen kuin pääsen vauhtiin, koska minulla on kokemusta. Hän (Munguia) on mahtava ottelija, mutta jaksoin odottaa. Näin joka iskun ja siksi olen paras, eikö niin, Alvarez sanaili ottelusta CBS:n mukaan .

Munguia ei ollut aikaisemmin hävinnyt urallaan otteluakaan. Alvarezin tilastoriviin mahtuu kaksi tappiota, mutta mittavalla urallaan hän on ottanut nyt peräti 61 voittoa.

33-vuotias Alvarez on yksi nyrkkeilymaailman menestyksekkäimmistä ottelijoista. Hän on otellut todella kovia nimiä vastaan urallaan ja hävinnyt vain kahdesti. Lista Alvarezin titteleistä on uskomattoman pitkä.