Oasis-veljekset astelivat MM-kehään – nyrkkeilymestari hätkähti kohutemppua: "Liam saa meidät hengiltä"

– Huomasin, että he ovat hieman hermostuneita, sillä he eivät olleet saattaneet ottelijaa kehään aiemmin. He kyselivät, että "mitä me teemme, Rick". Kehotin heitä nousemaan kehään, pitämään mestaruusvöitä ilmassa ja esittelemään niitä Malignaggin edessä, Hatton muistelee.