Venezuelan Yulimar Rojas palasi kisakentille mykistävällä tavalla yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa.

Päivälleen kaksi vuotta sitten edellisen kerran kilpaillut Rojas räväytti naisten kolmiloikkakarsinnassa ensimmäisellä yrityksellään tuloksen 14,49, jolla irtosi suora finaalipaikka.

– Olen erittäin onnellinen. Olen odottanut pitkään tätä hetkeä, ja nyt tunnen ylpeyttä, Rojas sanoi karsintakisan jälkeen.

– Olin erittäin rauhallinen ennen kisaa, mikä yllätti myös minut itseni. Karsinnat ovat aina vaikeita paikkoja. Yritin vain säästää energiaa tässä kuumuudessa kosteudessa.

Tulos on kesän seitsemänneksi pisin maailmassa. Torstain finaaliin tavoite on yksinkertainen.

– Tavoite on nauttia, Rojas sanoi leveä hymy kasvoillaan.

Tokiossa kolmiloikan karsintaraja on 14,35.

Rojas loukkasi akillesjänteensä huhtikuussa 2024. Leikkauksen jälkeen edessä oli pitkä kuntoutus, minkä johdosta hän joutui jäämään sivuun muun muassa viime kesän Pariisin olympialaisista.

Supertähden meriittilista on huima. Rojas on vienyt nimiinsä kolmiloikan neljien edellisten MM-kisojen kultamitalit. Olympiakultaa hän voitti Tokiossa 2021.

Rojas loikki voimassa olevan maailmanennätyksen 15,74 maaliskuussa 2022 MM-hallikilpailuissa Belgradissa.

Klo 14.39 lisätty Rojasin kommentit.