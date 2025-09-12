Miesten korkeushypyn kaikkien aikojen suuruuksiin lukeutuva qatarilainen Mutaz Essa Barshim suunnitteli jättävänsä MM-areenoille jäähyväiset Tokion kisoissa, mutta päivää ennen MM-yleisurheilun alkua hän joutui myöntämään tappion: kisat jäävät väliin jalkavamman takia.
Barshim, 34, on kolminkertainen maailmanmestari (2017, 2019, 2022) ja olympiavoittaja Tokiosta 2021.
Lue myös: Wilma Murto paljastaa: "Aikamoinen mysteeri"
Viime vuonna hän oli Pariisin olympiakorkeuskisassa kolmas. Kaikkien aikojen listalla hän on toisena ennätyksellään 243, edellään vain kuubalaislegenda Javier Sotomayor (245).
– Olen taistellut vakavan loukkaantumisen kanssa huhtikuusta lähtien. Suunnittelin, että Tokiosta tulisi viimeinen MM-kisani, mutta valitettavasti jalka ei ole parantunut ajoissa. Annoin kaikkeni, mutta ei voi mitään. Kärsivällisyyttä tarvitaan toipumisen kanssa, Barshim kertoi sosiaalisessa mediassa.
2:43Tommi Evilä arvioi Suomen menestysmahdollisuuksia yleisurheilun MM-kisoissa – "Tilanne vähintäänkin kutkuttava".