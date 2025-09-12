Miesten korkeushypyn kaikkien aikojen suuruuksiin lukeutuva qatarilainen Mutaz Essa Barshim suunnitteli jättävänsä MM-areenoille jäähyväiset Tokion kisoissa, mutta päivää ennen MM-yleisurheilun alkua hän joutui myöntämään tappion: kisat jäävät väliin jalkavamman takia.

Barshim, 34, on kolminkertainen maailmanmestari (2017, 2019, 2022) ja olympiavoittaja Tokiosta 2021.

Viime vuonna hän oli Pariisin olympiakorkeuskisassa kolmas. Kaikkien aikojen listalla hän on toisena ennätyksellään 243, edellään vain kuubalaislegenda Javier Sotomayor (245).

– Olen taistellut vakavan loukkaantumisen kanssa huhtikuusta lähtien. Suunnittelin, että Tokiosta tulisi viimeinen MM-kisani, mutta valitettavasti jalka ei ole parantunut ajoissa. Annoin kaikkeni, mutta ei voi mitään. Kärsivällisyyttä tarvitaan toipumisen kanssa, Barshim kertoi sosiaalisessa mediassa.

2:43 Tommi Evilä arvioi Suomen menestysmahdollisuuksia yleisurheilun MM-kisoissa – "Tilanne vähintäänkin kutkuttava".