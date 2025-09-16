Sveitsiläinen Annik Kälin joutuu jäämään pois seitsenottelun MM-taistosta.
Viime kesänä Pariisin olympialaisissa neljänneksi otellut Kälin kärsii nilkkavammasta.
Sveitsiläistähti osallistui Tokiossa jo pituushypyn karsintaan, mutta huomasi jo lämmittelyvaiheessa, ettei kaikki ollut kunnossa. Kälin kertoo Instagram-tilillään tunteneensa terävää kipua nilkassaan. Hän jäi karsinnassa tulokseen 636, eikä selvittänyt tietään loppukilpailuun.
Magneettikuvaus paljasti karun tilanteen. Kälin kertoo kärsivänsä nilkan veneluun vammasta, nivelsiteiden venähdyksestä, verenvuodosta nivelen sisällä sekä jännevaivasta.
– Valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että kauteni päättyy tähän, enkä pysty kilpailemaan seitsenottelussa.
Kunnossa ollessaan Kälin olisi ollut yksi menestyjäehdokas Tokion seitsenottelussa. Hän teki kauden ainoassa ottelussaan kesäluun alussa Götzsisissä pisteet 6 395, jolla on kauden tilastossa kahdeksantena. Suomalaistoivo Saga Vanninen on samaisen tilaston kolmantena Suomen ennätyspisteillä 6 563.
Kälin on kauden aikana ollut vahvassa vireessä yksittäisissä lajeissa. Maaliskuussa hän hyppäsi pituushypyssä huiman Sveitsin ennätyksen 690. Kesäkuun alussa 200 metriä taittui ennätysaikaan 23.42.
Kälinin seitsenottelun ennätys on 6 639 pistettä viime kesältä.