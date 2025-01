Maksaisitko yli tonnin yöstä? Överiin Airbnb-kohteeseen yhdistetty jopa Pablo Escobar

Haluatko yöpyä Pablo Escobarin yksityiskoneessa? Nyt se on ehkä mahdollista.

Hylätty lentokone on muutettu vuokrattavaksi Airbnb-kohteeksi ja sen väitetään kuuluneen aikoinaan kolumbialaiselle huumeparoni Pablo Escobarille.

Pablo Escobar nousi yhdeksi maailman rikkaimmista miehistä tuottamalla ja salakuljettamalla kokaiinia Yhdysvaltoihin.

Hylätty Boeing 727 -lentokone on muutettu New York Postin mukaan maailman tyylikkäimmäksi Airbnb-kohteeksi. Siellä vierailun ja yöpymisen on kerrottu saavan asiakkaan tuntemaan olonsa kuin miljonääriksi.

Kyseinen lentokone on alun perin rakennettu vuonna 1968. Yksityiskoneeksi se muutettiin vuonna 1981 ja se liikennöi aina vuoteen 2012 asti.

Nykyisin koneen omistaa liikemies Johnny Palmer.

– Sillä on ollut lukuisia eri omistajia, Palmer kertoo.

Ei enää lentokykyinen

Valitettavasti kone ei tänä päivänä nouse enää yläilmoihin, vaan kokemuksesta sen kyydissä voi nauttia teollisuusalueella Bristolissa Isossa-Britanniassa.

Yöpyminen Escobarin entisessä koneessa kustantaa noin 1055 dollaria, eli noin 1025 euroa yöltä.

– Tähän liittyy jonkin verran roolileikkejä. Ihmiset nauttivat kokemuksesta, että he saavat hetken aikaa elää eräänlaista fantasiaa, Palmer kuvailee yksityiskoneessa yöpymistä kokemuksena.

Huhujen mukaan kone on aiemmin ollut erään arabiprinssin omistuksessa kuin myös kyydinnyt mafiaa paikasta toiseen.

– On myös sanottu, että Pablo Escobar omisti sen jonkin aikaa, Palmer kertoo.

Kukaan ei kuitenkaan varmuudella tiedä koneen historiaa ja kenelle se on aiemmin kuulunut.

Kullatut vessat

Koneessa on nykyisin kaksi makuuhuonetta, joissa molemmissa on omat kylpyhuoneensa.

Koneen sisäpanelointi on pähkinäpuuta, istuimet nahkaa ja kylpyhuoneen suihkut ja vessat ovat kullattuja. Ohjaamo on pidetty entisellään, eikä sitä ole muokattu asumiseen soveltuvaksi.

Koneen siivet ja moottori on poistettu, mutta esimerkiksi sen portaat, valaistus ja vessat toimivat. Sen sisälle on rakennettu myös palju ja sauna.

Kone on sijoitettu teollisuusalueelle, koska sieltä Palmer sai luvan sen pidolle.

– Jos olisin yrittänyt tehdä tämän maaseudulla tai taajama-alueella, en olisi varmaan saanut lupia läpi, Palmer epäilee.

Entisöinti jatkuu vielä

Koneen entisöinti on ollut vuosien urakka.

– Koneen sisus on tehty vuonna 1981. Se on sama vuosi kuin itse synnyin. Olemme tehneet parhaamme entisöintityössä, Palmer kertoo.

Monen eri ammattikunnan edustajia tarvittiin työssä. Palmer teki itse koneen sähkötyöt, mutta hän tilasi ammattilaiset tekemään koneen puutyöt ja putkityöt.

Yöpymisistä saatavat tulot menevät yhä pääasiassa koneen entisöintiin.

– Tarkoitukseni ei koskaan ollut lyödä tällä rahoiksi, hän kertoo.

Tällä hetkellä konetta vuokrataan pääsääntöisesti erilaisiin juhliin, tilaisuuksiin ja jopa musiikkivideoiden kuvauksia varten. Palmerin mukaan varauskalenteri näyttää tulevalle vuodelle jo todella täydeltä.

Palmer hakee jo lupaa saada tuoda tontille toisen koneen.

– Se tulee olemaan isompi ja paljon vaikuttavampi, hän lupailee.

Lähteet: Kameraone, Airbnb ja New York Post