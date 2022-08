Nainen varasi viime hetkellä Airbnb-kämpän Balilta – varoittaa nyt hätäilyn seurauksista: "Ensi kerralla aion olla tarkempi"

Matkailija Bree Robertson haluaa jakaa kokemuksensa varoittava esimerkkinä siitä, että matkailijan on aina syytä tehdä taustatyönsä huolella ennen kuin varaa summamutikassa majoituksen tuntemattomasta kohteesta. Breen kokemuksista uutisoi muun muassa Stuff Travel ja New York Post .

Matkoistaan sosiaaliseen mediaan kuvia, videoita ja muita sisältöjä jakava Bree oli muuttanut partnerinsa kanssa kesäkuussa Balille Indonesiaan. Hän on dokumentoinut kokemuksiaan nettisivuillaan Atypical Adventure .

Hylätty maja keskellä metsää

Kaksi tuntia kaatosateessa skoottereilla ajettuaan pari saapui viimein kohteeseen. Vastoin odotuksiaan he löysivät luonnon keskelle hylätyksi jätetyn majan. Koko paikka oli jätetty luonnonvoimien armoille.

Pariskunta otti videoita paikasta. Materiaalin he julkaisivat myöhemmin TikTokissa. Kuvausten jälkeen pariskunta etsi alueelta ravintolan, jonne he vetäytyivät suojaan sateelta. He löysivät toisen yösijan lopulta tunnin ajomatkan päästä Ubudista.