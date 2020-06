Suosittu Duolingo-ohjelma opettaa nyt myös Suomea – sovelluksen opetukset huvittavat suomalaisia: "Käännä nimi Otso"

Duolingo-sovelluksen pohjakielenä toimii englanti ja erilaisissa harjoituksissa suomea opitaankin juuri englannin kautta.

Vasta-alkajille tarkoitetut harjoitukset voivat kieltä jo osaavan silmään näyttää huvittavilta tai jopa kummallisilta.

Ensimmäisinä suomenkielisinä sanoina nimittäin opetellaan suomalaisia nimiä kuten Joni, Otso, Elsa ja Liisa. Ensimmäisenä "vaikeana tehtävänä" on kääntää sana "Otso" englanniksi.

Toisella Good Luck! -nimisellä harjoituksella suomen kielestä kiinnostuneet oppivat sanoja kuten "tervetuloa" ja ’"onnea".

Kahden ensimmäisen harjoituksen jälkeen päästään Basics-kurssille, joka sisältää jo hieman vaikeampia lauserakenteita kuten "hän on".

Suomi kaikkein toivotuin kieli

Duolingon markkinointipäällikkö Colin Watkins kertoo sovelluksen tarjoavan kielikursseja 38:lla eri kielellä.

– Suomi on ollut kaikkien aikojen toivotuin kielemme, Watkins kertoo.

Watkinsin mukaan kursseja ovat toivoneet erityisesti Suomessa asuvat ihmiset, jotka eivät puhu suomea tai ruotsia. Pyyntöjä on tullut myös Taru Sormusten Herrasta -sarjan kirjoittajan J. R. R. Tolkienin faneilta.

– Suomea on tosiaan pyydetty paljon. Meillähän on High Valyrian kieli Game of Thronesistakin ennen suomea, mikä ärsytti ihmisiä.

Watkinsin mukaan suomen kielen lisääminen on kestänyt pitkään, koska kurssien tekemiseen vain yksinkertaisesti menee todella pitkä aika.

– Jo viime vuoden huhtikuussa julkaisimme aprillipäivänä Twitterissä, että suomi olisi tulossa pian Duolingoon. Tämä oli totta, mutta ihmiset ihan suuttuivat, kun luulivat, että pilailemme, hän nauraa.

Velho, sauna ja sisu

Watkinsin mukaan Duolingo pyrkii sovelluksellaan opettamaan mahdollisimman tavallista ja puheenomaista kieltä, ja tuomaan esille myös kieltä puhuvien maiden kulttuuria.

Puhekielisyys tulee suomen kurssilla esille esimerkiksi lisäsanasta "no", joka on lisätty useaan opetettavaan ilmaisuun ja lauseeseen: "No, onnea." "No, tervetuloa." "No, sinä olet aina mukava."

Myös sana "jee" opetetaan heti alussa.

Lisäksi suomalainen ja pohjoismaalainen kulttuuri ja juuri suomalaisille tutut ja Suomeen liittyvät käsitteet nousevat esille jo heti ensimmäisissä harjoituksissa.

Esimerkiksi perussanojen kuten "mies", "nainen" ja "lapsi" kanssa opetetaan myös uusi sana "velho", mikä voi ensin tuntua oudolta.

Velholla kuitenkin viitataan Kalevalaan ja hieman myöhemmin opitaan myös sana "kantele."

Seuraavissa harjoituksissa esille nousevat tietysti myös erittäin suomalaiset sanat "sauna" ja "sisu".

Sisu-sanalle ei ole vastinetta englannin kielessä, joten esimerkiksi lause "Liisa on sisukas nainen" on käännetty yksinkertaisesti "Liisa is a woman with sisu" eli "Liisa on nainen, jolla on sisu".

Voisi innostaa Matt Damoninkin oppimaan

Watkins pitää suomea kauniina ja jännittävänä kielenä. Hän kertoo nauraneensa erityisesti sanalle "pupu" ja "lämpimämpi".

Hän myös kertoo kuulleensa suomalaisesta sanasta "maitovara", jolle ei englannissa ole vastinetta. Hän sanoo miettivänsä sitä nykyään aina, kun kaataa itselleen kahvia kuppiin.

Hän toivookin suomen kurssin menestyvän ja mahdollisimman monen kiinnostuvan kielen opettelusta.