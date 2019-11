Haluaisitko olla sittenkin Rappukallio, Uunikivi tai Hirsipetäikkö? Kuka tahansa voi ottaa itselleen uuden mieluisan sukunimen pilkkahintaan!

Jos oma mielikuvitus ei riitä sopivan uuden nimen keksimiseen, mutta haluat nykyisestä sukunimestä eroon, on Kotimaisten kielten keskus julkaissut luettelon, jossa on ehdotuksia uudeksi sukunimeksi. Suomenkielisiä sukunimiehdotuksia on luettelossa noin 5 000 ja ruotsinkielisten nimien luettelossa on noin 700 nimeä.