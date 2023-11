Onko suomen oppiminen vaikeaa? Ei, jos me kaikki autamme maahanmuuttajia oppimaan, kuten tämä ystävällinen myyjä kahvilassa

Viime vuonna suomea toisena kielenä opiskeli peruskoulussa noin 45 000 oppilasta ja Työ- ja elinkeinoministeriön alaisissa työnhakijoiden kotoutumiskoulutuksissa noin 25 000 henkilöä. Työnhakijoiden kursseille osallistuvien tarkkaa määrää on kuitenkin vaikea arvioida, koska osa osallistuu useammallekin kurssille.

Suomen kielen oppimisen asiantuntija ja vuorovaikutuslingvistiikan professori Salla Kurhila Helsingin yliopistosta on ollut mukana kirjoittamassa äskettäin ilmestynyttä kirjaa "Monikielisen työyhteisön opas". Oppaassa käydään läpi muun muassa suomen kieleen liittyviä myyttejä. Tunnetuimmista myyteistä on varmaankin tämä: suomen kieli on maailman vaikein kieli. Kurhilan mukaan näin ei kuitenkaan ole.