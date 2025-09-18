Trump ja Starmer tapaavat valtiovierailun toisena päivänä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valtiovierailu Britanniaan jatkuu tänään. Eilisen suureellisten vastaanottoseremonioiden ja juhlaillallisten jälkeen vuorossa on vierailun poliittisempi osuus, kun Trump neuvottelee Britannian pääministerin Keir Starmerin kanssa.

Tapaamisen jälkeen on luvassa myös yhteinen mediatilaisuus. Siinä saattavat nousta esiin Yhdysvaltain ja Britannian näkemyserot muun muassa Ukrainan sodasta ja Venäjän vastaisista pakotteista tai Gazan palestiinalaisalueen tilanteesta.