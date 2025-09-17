Yhdysvaltain presidenttipari otettiin tänään keskiviikkona vastaan Britanniassa mittavin juhlallisuuksin ja turvatoimin.

Kuningas Charles puolisoineen otti Donald Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin vastaan Windsorin linnassa iltapäivällä Suomen aikaa.

Presidentti- ja kuningasparin kohdatessa yksi hetki herätti huomion. Melanie Trumpin ja kuningatar Camillan kättely ei nimittäin mennyt aivan protokollan mukaan. Katso hetki videolta yltä.

Nelikko seurasi näyttävää seremoniaa linnan sisäpihalla säkkipillien ja jousisoittimien pauhatessa. Seremoniassa nähtiin esimerkiksi suuri määrä punaiseen ja kultaan verhottuja hevosia, kärryjä ja sotilaita.

Britannian viranomaiset ovat AFP:n mukaan kuvailleet, että Trumpien vastaanottotilaisuus on tiettävästi suurin sotilaallinen vastaanotto missään valtiovierailussa.

Juhlallisuudet Windsorissa järjestetään turvallisesti kaukana mahdollisista mielenosoittajista ja muusta yleisöstä. Protesteista saatiinkin esimakua jo tiistai-iltana, kun tunnettu yhteiskuva seksuaalirikoksista tuomitusta Jeffrey Epsteinista ja Trumpista heijastettiin jättikokoisena Trumpin majapaikan Windsorin linnan seinään.