Presidentti Trump saapui Iso-Britanniaan – haukkui ensi töikseen Lontoon pormestarin: "Muistuttaa minua paljon erittäin tyhmästä ja kyvyttömästä New Yorkin pormestarista"

– (Khan) muistuttaa minua paljon erittäin tyhmästä ja kyvyttömästä New Yorkin pormestarista (Bill) de Blasiosta, joka on myös tehnyt kelvotonta työtä – (Khan) on tosin vain puolet hänen pituudestaan, Trump tviittasi koneesta käsin.

Khan arvosteli Trumpia viikonloppuna

– Presidentti Donald Trump on vain yksi räikeimmistä esimerkeistä kasvavasta maailmanlaajuisesta uhasta. Äärioikeisto on nousussa ympäri maailman ja uhkaa oikeuksiamme ja vapauksiamme, jotka ovat määrittäneet liberaaleja demokraattisia yhteiskuntiamme yli 70 vuoden ajan, Khan kirjoitti.

Vierailu alkaa kuningattaren tapaamisella



Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia myllerryksessä, ja brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta, kun Trumpin vierailu on saatu hoidettua. Hän kuitenkin jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.