Trumpin vierailu Britanniassa alkoi myrskyisästi – tapasi kuningattaren, rähjäsi Twitterissä, tapaa mahdollisesti brexit-Faragen

Trump haukkui Lontoon pormestarin Twitterissä



Trumpin mukaan Khan on luuseri, joka on tehnyt surkeaa työtä Lontoon johdossa.

– (Khan) muistuttaa minua paljon erittäin tyhmästä ja kyvyttömästä New Yorkin pormestari (Bill) de Blasiosta, joka on myös tehnyt kelvotonta työtä – (Khan) on tosin vain puolet hänen pituudestaan, Trump tviittasi presidentin Air Force One -koneesta.