Mielenosoituksia on luvassa tälläkin kerralla.
Yhdysvaltain presidenttiparin on määrä saapua Britanniaan tänään. Donald Trump puolisoineen tekee Britanniaan valtiovierailun, jonka päätapahtumat sijoittuvat keskiviikolle ja torstaille.
Kuningas Charles puolisoineen ottaa presidenttiparin vastaan Windsorin linnassa keskiviikkona. Luvassa on mediatietojen mukaan koko kuninkaallisen loiston spektaakkeli juhlaillallisineen, ja paikalla ovat myös muun muassa Walesin prinssi ja prinsessa.
Trumpin on vierailunsa aikana määrä laskea seppele Windsorin linnan kappelissa edesmenneen kuningatar Elisabetin haudalle. Hän tapaa myös Britannian pääministerin Keir Starmerin.
Mittavien turvajärjestelyiden vierailu päättyy torstaina.
Poikkeuksellinen toinen valtiovierailu
Perinteisesti Yhdysvaltain presidentit eivät enää tee valtiovierailuita Britanniaan toisella kaudellaan vaan tapaavat kuninkaallisia epämuodollisemmissa merkeissä, kuten lounaalla tai teehetken merkeissä. Tätä toista valtiovierailua onkin brittimediassa kuvattu ennennäkemättömäksi kunnianosoitukseksi Yhdysvaltain presidentille.
Trump teki ensimmäisen varsinaisen valtiovierailunsa Britanniaan vuoden 2019 kesällä.
Trumpin vuoden 2018 lyhyestä vierailusta jäivät mieleen muun muassa kuvat, joissa presidentti kiilasi kuningattaren eteen vastaanottoseremonioiden aikana ja rikkoi näin etikettiä.
Tämänkin vierailun aikana on odotettavissa myös Trumpia vastustavia mielenosoituksia, kuten vuosina 2018 ja 2019. Lontoon kaduilla nähtiin muun muassa jättikokoinen vauva-Trump-ilmapallo. Tällä kertaa suurinta mielenosoitusta odotetaan Lontooseen keskiviikoksi, mutta myös Windsorissa on määrä järjestää Trumpia vastustavia kokoontumisia.
Valtiollisessa protokollassa voidaan erotella kolmentasoisia valtiojohtajien välisiä vierailuita: työvierailuita, virallisia vierailuita ja valtiovierailuita. Näistä viimeksi mainitut ovat korkeimpia diplomaattisen kanssakäymisen muotoja.