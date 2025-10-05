Twerkkaaja Tinze ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin joutuivat jättämään TTK:n. Kaksikko epäilee, että Arja Koriseva ennusti heidän putoamisensa.

Tanssii Tähtien Kanssa -putoajat ovat nyt selvillä. Tällä kertaa tuomaripisteiden ja yleisöäänien yhteismäärällä kisasta joutuivat lähtemään kotimatkalle twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin.

– Kyllä tämä tottakai oli yllätys, Tinze myönsi lähetyksen jälkeen.

Kaksikko aikoo juhlistaa yhteistä taivaltaan TTK:ssa ravintolaillan merkeissä. Palin oli myös saanut heidän esityksensä taustalla laulaneelta Arja Korisevalta kuohuviinipullon. Arja Koriseva ja Valtteri Palin kilpailijat TTK:ssa yhdessä viime kaudella.

– Hän vielä sanoi minulle näin, että kun me silloin joimme sitä kuohuviiniä, kun putosimme, niin tässä on sinulle ja Tinzelle, jos vaikka tarvitsette sitä. Eli pitäiskö sanoa jopa, että tämä putoaminen oli Arja Korisevan syytä, Valtteri Palin nauroi.

