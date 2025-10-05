Ensi viikolla vietetään parinvaihtoviikkoa. Tässä ovat uudet TTK-parit.
Viidennen suoran Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen päätteeksi pakka pistettiin sekaisin ja tanssiparit vaihtoon. Ohjelman katsojat olivat saaneet vaikuttaa parinvaihtoviikon parien valintaan viikon ajan TTK.n sovelluksen kautta, ja uudet parit tulevalle viikolle paljastettiin jakson lopussa.
Tällä kertaa tuomaripisteiden ja yleisöäänien yhteismäärällä kisasta joutuivat lähtemään kotimatkalle twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin.
Jäljelle jäävistä tähtioppilaista ja -opettajista muodostuivat seuraavat parit:
Eric "Lakko" Savolainen ja Katri Riihilahti
Paulus Arajuuri ja Kia Lehmuskoski
Kristiina Mäkelä ja Mikko Ahti
Minna Kuukka ja Marko Keränen
Pippa Laukka ja Sami Helenius
Marko Anttila ja Liisa Setälä
Johannes Holopainen ja Kastanja Rauhala
Parinvaihtoviikko huipentuu sunnuntaina 12. lokakuuta. Tuolloin kaikki parit ovat turvassa pudotukselta.