Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta putosivat twerkkaaja Tinze ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin.

Syksyn neljäs pari joutui jättämään hyvästit Tanssii Tähtien Kanssa -parketeille sunnuntaina 5. lokakuuta.

Tällä kertaa tuomaripisteiden ja yleisöäänien yhteismäärällä kisasta joutuivat yllättäen lähtemään kotimatkalle twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin. Katso parin haastattelu heti TTK-lähetyksen jälkeen täältä.

Pari oli tuomaripisteiden jälkeen vasta kolmanneksi huonoimmalla pistesijalla.

Tulevana sunnuntaina 12. lokakuuta TTK:ssa vietetään parinvaihtoviikkoa, jolloin kaikki tähtioppilaat pääsevät tanssimaan uuden tähtiopettajan kanssa. Tuolloin kukaan pareista ei putoa kisasta.