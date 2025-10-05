Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta putosivat twerkkaaja Tinze ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin.
Syksyn neljäs pari joutui jättämään hyvästit Tanssii Tähtien Kanssa -parketeille sunnuntaina 5. lokakuuta.
Tällä kertaa tuomaripisteiden ja yleisöäänien yhteismäärällä kisasta joutuivat yllättäen lähtemään kotimatkalle twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja hänen tanssinopettajansa Valtteri Palin. Katso parin haastattelu heti TTK-lähetyksen jälkeen täältä.
Pari oli tuomaripisteiden jälkeen vasta kolmanneksi huonoimmalla pistesijalla.
Tulevana sunnuntaina 12. lokakuuta TTK:ssa vietetään parinvaihtoviikkoa, jolloin kaikki tähtioppilaat pääsevät tanssimaan uuden tähtiopettajan kanssa. Tuolloin kukaan pareista ei putoa kisasta.