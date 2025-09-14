Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin ensimmäinen pudotus tänä sunnuntaina. Laulaja Sara Siipola joutui jättämään tanssit kesken ensimmäisenä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin tänä sunnuntaina 14.9. ensimmäinen pudotus. Kisan joutuivat jättämään ensimmäisenä kesken laulaja Sara Siipola ja tanssinopettaja Jurijs "Jurza" Trosenko.

Kun kahden ensimmäisen jakson tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin vielä katsojien äänet, jäi tämä tanssipari pisteissä viimeiseksi.

– Harmittaa tietysti, koska olisin halunnut jatkaa pidemmälle. Tämä matka tähän asti on ollut mieletön ja olen todella kiitollinen siitä Jurzalle, Sara Siipola sanoi.

– Olen sellainen tyyppi, että tunnen nollasta sataan, niin Jurza on kyllä pystynyt hyvin käsittelemään minua, Siipola naurahtaa.

Hän ei täysin tyrmää ajastusta siitä, että jatkaisi tanssimista vielä TTK:n jälkeenkin.

– Ehkä minä yllätän ja menen Jurzan rumbatunnille.

TTK:n jälkeen Siipola palaa äänitysstudiolle.

– Sitä olen kaivannut. Sille ei ole nyt jäänyt niin paljon aikaa ja toisaalta se on tehnyt hyvää aivoille, Siipola lopettaa.

Katso Saran ja Jurzan haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaisin klo 19.30.