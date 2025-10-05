Tinze ja Valtteri Palin tanssivat hitaan valssin.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viidennessä suorassa lähetyksessä tanssittiin vakiotanssien tahtiin. Jakson teemana oli tanssiaiset.

Twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokan ja tähtiopettaja Valtteri Palinin vakiotanssina nähtiin hidas valssi. Sen taustakappaleena kuultiin Alan Walkerin Faded. Ennen tanssia nähdyllä videoinsertillä Tinze kertoi kammonneensa jokseenkin paljon kyseistä tanssia.

Esityksen päätteeksi Tinzen ja Palinin välillä nähtiin intohimoinen hetki, kun tähtipari vaikutti suutelevan tanssilattialla. Se oli osa heidän esitystään lukiotanssiaisten ihastuneena parina.

Tuomaristota palautteenannon aloitti Jorma Uotinen, joka kertoi nauttineensa esityksestä.

– Teidän valssinne vaikutti hallitulta, hillityltä ja hienostuneelta.

Uotinen kertoi kuitenkin kaipaavansa vielä, että Tinze avaisi enemmän ylävartaloaan sekä kannattelisi sitä myöskin enemmän. Roolitus vakuutti Uotisen.

Jukka Haapalainen kehui esityksen tunnelmaa.

– Hyvä, kaunis, nuorekas tanssiaistunnelma siinä oli.

Haapalainen totesi, että rotaatiot ja kallistukset tulisi saada näkymään vielä enemmän vartalossa.

Helena Ahti-Hallberg totesi jalkatekniikan toimineen esityksessä "kohtuullisen hyvin".

– Oli foot risea, mutta jäin kaipaamaan body risea, Ahti-Hallberg totesi.

Pisteitä Tinze ja Palin saivat tuomaristolta yhteensä 21.