TTK-kisasta pudonnut Mika Saukkonen ylistää tähtiopettajaansa: "Kaivanut minua montun reunalta joka maanantai"

– Minulla on ihan huipputunnelmat. Kyllähän tässä nyt varmaan kaikki näkevät, että potentiaalini on saavutettu, mitä oli saavutettavissa. Olen ollut yhdeksän viikkoa Liisan kanssa mukana tässä. En olisi ikinä uskonut, että olemme näin pitkään mukana tässä. Mutta kiitos Suomen kauneimman ja parhaimman opettajan. Hän on kaivanut minua montun reunalta joka maanantai, Saukkonen kertoi pudotuksen jälkeen.