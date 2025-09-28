Yksi kilpailija joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan kauden kolmannessa pudotuksessa. Katso pudonneen parin ensitunnelmat!

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden kolmannet putoajat ovat nyt selvillä. Kolmantena kilpailusta putosivat Mikko Silvennoinen ja Matti Puro.

Kun tuomaripisteet laskettiin yhteen ja päälle lisättiin katsojien äänet, jäi tämä tanssipari pisteissä viimeiseksi ja tippui pois kilpailusta.

Silvennoinen ja Puro kommentoivat tunnelmiaan MTV Uutisille heti TTK-lähetyksen jälkeen.

– Olen kaikesta huolimatta tosi onnellinen. Tämä on ollut todellinen etuoikeus. Olen saanut niin paljon ihania viestejä tuntemattomilta ihmisiltä. Kiitos niistä, Silvennoinen kiitteli.

Hän kertoi, että yllättyi tanssissa erityisesti yhdestä asiasta.

– Tämä on opettanut nöyryyttä jotain uutta asiaa kohtaan. Luulin, että tanssi on fyysinen laji, mutta tämä olikin puhdasta mielen hallintaa ja keskittymistä. Ja se oli kauheaa, Silvennoinen sanoi.

Matti Purolle kausi oli erilainen, kun parina oli samaa sukupuolta oleva kilpailija. Se toi Puron mukaan oman haasteensa tanssinopettajalle.

– Olen iloinen erityisesti tämän illan suorituksesta. Mikko on todella hauska ja kreisi persoona. Täällä minä olen mekko päällä, Matti Puro naurahti.

Katso pudonneen parin ensitunnelmat tämän artikkelin yllä olevalta videolta.

