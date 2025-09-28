Tanssii Tähtien Kanssa -kisasta putosivat kolmantena euroviisuselostajana tunnettu Mikko Silvennoinen ja hänen tanssinopettajansa Matti Puro.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Lue lisää: Mikko Silvennoinen joutui jättämään TTK:n – paljastaa, mikä kilpailussa yllätti hänet
Jakson päätteeksi nähtiin jälleen dramaattinen pudotus, ja kolmas pari joutui jättämään TTK:n taakseen.
Tuomaripisteiden ja yleisöäänten yhteismäärällä kotimatkalle joutuivat Mikko Silvennoinen ja tanssinopettaja Matti Puro.
Illan paras pari oli tubettaja Lakko ja hänen tanssinopettajansa Kastanja.