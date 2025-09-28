Mikko Silvennoisen ja Matti Puron neljäs TTK-tanssi oli paso doble.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.

Viisuselostaja Mikko Silvennoisen ja tähtiopettaja Matti Puron illan tanssi oli paso doble. Sen taustalla kuultiin tämän vuoden Espanjan Euroviisujen edustuskappale Esa diva, jonka viisuissa esitti artisti Melody.

Tanssin jälkeen Silvennoinen iloitsi suorituksestaan, jonka hehkutti olleen paras tähän mennessä.

Tuomaristo kehui tulkintaa ja antoi myös palautetta teknisistä puutteista.

– Siinä oli uskallusta, totesi Jukka Haapalainen.

Haapalainen ihasteli myös tanssissa nähtyä tanssiliikettä, jota ei kertomansa mukaan ollut koskaan nähnyt aiemmin missään.

– Valtavan hieno ilmiö, peruuttava promenadi, en ole koskaan aiemmin nähnyt elämässäni.

– Se voidaan lanseerata tämän myötä sitten.

Lisäksi tuomari kehui tähtiparin heittäytymiskykyä. Ennen esitystä Silvennoinen kertoi pyrkineensä koko elämänsä peittelemään kaikkea feminiinistä itsessään ja esityksen olevan näin ollen omistettu naisellisuudelle.

– Tykään ja rakastan, kuinka paneudutte teemaan, tuotte omaa ajatusmaailmaanne ja sanomaanne esiin. Ei tarvitse peitellä, se on mahtava ajatus.

Helena Ahti-Hallberg totesi esityksen olleen suunta ylöspäin.

– Olihan tämä mahtava parannus viime sunnuntaista.

Jorma Uotinen hehkutti myös muun muassa esityksen visuaalisuutta, joka oli sävähdyttänyt "jäykkää ja konservatiivista tuomaria", hän totesi itseensä viitaten.

– Viva la diva, eläköön diiva.

Ennen pisteidenantoa Silvennoinen otti vielä hetken kehuakseen naisoletettuja ihmisiä.

– Teidän housuissa ei ole taskuja ja olette ihania, te käytätte sukkahousuja missä on kuuma ja olette ihania, ja vessassa käyminenkin on seikkailu, sanoi SIlvennoinen ja esitteli pidempiä kynsiään.

Pisteitä Mikko Silvennoinen ja Matti Puro saivat tuomaristolta yhteensä 12.