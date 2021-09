Ensimmäisen rokotuksen ottavien tahti hiipuu, THL kertoi syyn

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia koronatartuntoja on kirjattu vajaat 2 800, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronarokotuksen on saanut tähän mennessä 67 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä.Täysin rokotettujen osuus vaihtelee huomattavasti alueittain ja ikäryhmittäin. Esimerkiksi yli 60-vuotiaissa osuus on 86 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa 73 prosenttia.

Johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä sanoo, että tällä hetkellä rokotusten eteneminen ei ole kiinni rokotteiden määrästä, vaan niitä on saatavilla erinomaisesti.

Ensimmäisen rokotuksen ottamisessa tahti on hiipunut. Kontio arvioi, että yksi kehityskohta on lisätä rokotteen ottamisen helppoutta. Myös rokotuksia verkkaisemmin ottaneisiin ryhmiin kuten nuoriin ja vieraskielisiin on pystyttävä vaikuttamaan.