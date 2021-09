Rokotetahdin hidastuminen sai THL:n siirtämään taas maalia: Rokotekattavuus saavutetaan lokakuun loppuun mennessä

Tällä hetkellä runsaat 61 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut kaksi rokoteannosta.

Hallituksen uuden koronastrategian mukaan tavoitteena on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.