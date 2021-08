STM paljasti, milloin yhteiskuntaa voidaan avata – avainasemassa ovat tartttavuusluku ja rokotuskattavuus

THL:n mukaan Suomessa on todettu tänään 650 tartuntaa.

STM ja valtiovarainministeriön mukaan etätyösuositusta jatketaan ensi kuun loppuun asti kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla. Etätyösuosituksen voimassaolon tarpeellisuutta arvioidaan uudelleen syyskuun puolivälissä.

Tarunnat laskusuunnassa

THL:n johtaja Mika Salminen kertoo, että koronakuolleisuus on laskenut rokotteiden ansiosta selvästi Euroopassa viime aikoina.

Suomessa tartunnat ovat hänen mukaansa jo laskusuunnassa.

– Tämä on oikea suunta, mutta ei kannata vielä tuudittautua siihen, että tilanne olisi ohi, hän toteaa.

Virusmuunnoksia seurataan Salmisen mukaan yhä, mutta Suomesta ei tällä hetkellä löydy juuri muuta kuin deltavarianttia. Se on valtavariantti muuallakin maailmassa.

Puolet 12–15-vuotiaista rokotettu

72 prosenttia Suomen koko väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja myös toisen 48 prosenttia.

– Tämä sujuu erittäin mallikkaasti. Täytyy antaa todella suuret kiitokset kuntien toimijoille, kouluille ja ihmisille itselleen siitä, että noin kahdessa viikossa lähes puolet 12–15-vuotiasta on saanut ensimmäisen rokotusannoksen. Joillakin alueilla luku on vielä suurempi. Tämä on melkoinen saavutus.

20–35-vuotiailla rokotuskattavuus ei puolestaan ole noussut sitä vauhtia kuin THL:ssä toivotaan.

– Rokotusten ottaminen on Suomessa tietysti täysin vapaaehtoista ja oma valinta, mutta kyllä se niin on, että ei tämä tauti ole mukava sairastettava ja pienellä riskillä tuossakin iässä voi saada vakavan taudin, josta joutuu sairaalaan. Taudilla on myös muita vaikutuksia. Voimakkaasti suosittelen harkitsemaan rokotusten ottamista.

Salminen totesi, että pandemiasta ei päästä eroon, ellei myös kansainvälisen rokotuskattavuuden epätasaisuutta saada ratkaistua.

Voipio-Pulkki: Epidemiatilanne on yhä epävakaa

Myös STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi tiedotustilaisuudessa, että koronatapausten määrä on kääntynyt laskuun. Lisäksi epidemian keskittyminen nuoriin aikuisiin on tasaantunut.

Epidemiatilanne on Voipio-Pulkin mukaan silti yhä epävakaa.

– Tartuntojen kokonaismäärä on edelleen korkea, ja meillä on vielä kohtalaisen suuri osa väestöstä kahden rokotteen antamaa suojaa.

Karanteeniin on asetettu ennätysmäärä ihmisiä. Sama talous on noussut selvästi yleisimmäksi tartunnan lähteiksi.

Sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut

Sairaalahoidon tarve ei ole Voipio-Pulkin mukaan enää noussut.

– Aika tasaisesti on oltu sadan pinnassa. Tehohoidon potilaiden määrä on kokonaisuutena kohtuullisen pieni, ja siinä ollut suurin suhteellisen lasku. Se on pysynyt nyt 20 pinnassa, kun jo kävimme 30:ssa. Hyvä niin.

Voipio-Pulkki kertoo, että Helsingin kaupungin tietojen mukaan koronatartuntoja ollut ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen noin 1,5 prosentilla. Toisen annoksen jälkeen todennäköisyys putosi 0,09 prosenttiin.

Tartuttavuusluku saatava alas

Milloin sitten epidemia hiipuu ja yhteiskunnan avaaminen mahdollistuu?

– Kontakteja pystytään hillitsemään eri keinoin niin kauan, että kasvava rokotuskattavuus vaikutuksineen pitää arvioidun tehollisen tartuttavuusluvun selvästi alle tason yksi. Silloin epidemia alkaa kääntyä supistumaan.

Nyt valtakunnallinen luku on yhden molemmin puolin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vielä yli yhden.

– Tässä on meillä vielä haastetta. Ja siihen auttaa rokotuskattavuus.

Mika Salmisen mukaan rokotuskattavuuden pitää nousta arviolta 80–90 prosentin tasolle, että yhteiskuntaa voidaan avata.

– Mitä korkeammalle rokotuskattavuudessa päästään, sitä pienempi on taakka ihmisille ja yhteiskunnalle. Mutta hyvin lähelle normaalia päästään varmaan aika nopeasti.

Voipio-Pulkki korostaa, että ”veitsenterävää rajapyykkiä” riittävästä rokotuskattavuudesta ei ole.

Milloin on kolmannen annoksen aika?

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä käsittelee kolmannen rokoteannoksen tarpeellisuutta tämän kuun lopussa, 31.8. Sitten asiaa pohditaan THLssä ja STM:ssä.

– Rokotteiden puolesta kolmannen annoksen antamiseen olisivat jo mahdollisuudet, mutta ei koko väestön osalta. Jos kolmanteen annokseen päädytään, rokotettavat ryhmät alkavat suunnilleen samassa järjestyksessä kuin aloitettiin ykkösannosten antaminen,

– Riskiryhmäläisiä katsotaan ensin.

Suurta kiirettä asiassa ei Kontion mukaan ole.

– Painottaisin sitä, että kaikki ottaisivat ensimmäisen ja toisen annoksen ja kolmas annos arvioidaan erikseen.

STM:n mukaan koronan testaus- ja jäljitysstrategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Samalla mietitään kotitestauksen käyttömahdollisuuksia koronan toteamisessa.

THL:n ja STM:n tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä, johtaja Mika Salminen THL:stä ja osastopäällikkö Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä.