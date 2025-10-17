MTV Uutisten USA:n kirjeenvaihtajan mukaan Putin onnistui kuiskuttelussaan Trumpille eikä Tomahawkeja olla ainakaan vielä lähettämässä Ukrainaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi puhuvansa tänään perjantaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Tomahawk-risteilyohjuksiin liittyvistä asioista.

Trump kommentoi asiaa Suomen aikaa perjantai-iltana tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa Zelenskyin kanssa.

Trump sanoi toivovansa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa päättyy ilman, että Ukraina edes tarvitsee Tomahawkeja. Hän korosti, että USA tarvitsee niitä myös itse.

Trump sanoi myös, että Tomahawk-ohjukset ovat voimakkaita aseita, joiden käyttö voi johtaa eskalaatioon.

MTV Uutisten kirjeenvaihtajan Mari Karppisen mukaan vaikuttaa siltä, että ainakaan ihan heti Ukraina ei ole haluamiaan Tomahawkeja saamassa.

– Trump sanoi, että Tomahawkit olisivat eskalaatio, ja se on juuri sitä kielenkäyttöä, jota Vladimir Putin näistä käyttää, Karppinen kommentoi Kymmenen uutisissa.

– Vaikuttaa siis siltä, että Putin-yllätyspuhelu onnistui Venäjän kannalta siinä mielessä, että Trump haluaa katsoa ensin, mitä mahdollisessa Venäjän ja USA:n ministeri- ja virkamiestason tapaamisessa ensi viikolla ja noin kahden viikon päästä Putin–Trump-huippukokouksessa tapahtuu, ja sitten vasta katsotaan, miten Zelenskyin toivomille ohjuksille käy.

Zelenskyi turvautui imarteluun

Zelenskyi yritti vakuutella Trumpia puolelleen imartelemalla kohteliaasti.

– Totta kai, se on se ainoa keino, mikä Trumpin kanssa voi onnistua kameroiden läsnä ollessa. Zelenskyi piti huolen siitä, että aloitti kehumalla Trumpin Lähi-idän diiliä. Se oli samaa kielenkäyttöä, jota Trumpin mukaan myös Putin käytti, Karppinen kertoo.

Karppisen mukaan Zelenskyi yritti korostaa sitä, että Putin ei oikeasti ole rauhan asialla. Trump taas sanoi uskovansa, että Putin haluaa rauhansopimuksen.

Karppinen sanoi, että Zelenskyiä vaivaannutti Trumpin kommentti siitä, että Putin ja hän tapaavat nimenomaan Unkarissa, koska "me pidämme Orbanista".

– Hän viittaisi me-monikkomuodolla Putiniin ja itseensä – ja kyllähän Zelenskyi tietää hyvin, miten Venäjä-mielinen Unkarin pääministeri Viktor Orban on.