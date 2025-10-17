Doland Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin on määrä keskustella yhdysvaltalaisten Tomahawk-risteilyohjusten mahdollisesta toimittamisesta Ukrainalle.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan myös Yhdysvallat tarvitsee Tomahawk-risteilyohjuksiaan.
Lehdistölle Valkoisessa talossa torstaina puhunut Trump sanoi, että Yhdysvalloilla on paljon Tomahawk-ohjuksia, mutta maa myös tarvitsee niitä.
Lue myös: Trump maratonpuhelusta Putinille: "Suurta edistystä"
Tomahawk-ohjusten varastoja ei Trumpin mukaan saa kuluttaa loppuun.
Yhdysvaltojen on arveltu harkitsevan Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainalle.