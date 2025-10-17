Orbánin mukaan Trumpin ja Putinin tuleva tapaaminen Budapestissa koskee rauhaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui torstaina puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Puhelun jälkeen Trump ilmoitti tapaavansa Putinin Unkarin Budapestissa keskustellakseen Ukrainan sodan lopettamisesta.
Lue myös: Trump ja Zelenskyi tapaavat Valkoisessa talossa
Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi perjantaina Reutersin mukaan, että Trumpin ja Putinin tapaamisen valmistelut on aloitettu.
Venäläismedian mukaan Orbán aikoo perjantaina puhua Putinin kanssa puhelimessa.
Lue myös: Trump ja Putin: Tapaaminen Budapestissa – asiantuntija skeptinen yhdestä asiasta
Orbánin mukaan Trumpin ja Putinin tapaaminen koskee rauhaa.
– Rauhan toteutuessa voimme aloittaa uuden vaiheen taloudellisessa kehityksessä. Euroopan on avattava oma diplomaattinen kanavansa Venäjän suuntaan, Orbán sanoi.
Orbán on ollut pitkään Trumpin liittolainen ja pitänyt tiiviitä suhteita Venäjään Ukrainan sodasta huolimatta.