Kremlin lähettilään mukaan Elon Muskilta saisi projektiin varmasti apua.

Ukrainan rauhanneuvotteluissa vaikuttanut Kremlin lähettiläs Kirill Dmitrijev ehdottaa, että Yhdysvallat ja Venäjä voisivat rakentaa lähitulevaisuudessa vedenalaisen tunnelin, joka yhdistäisi Yhdysvaltojen Alaskan ja Venäjän Siperian keskenään.

Dmitrijev ilmeisesti visioi, että tunneli olisi versio "maailmanrauhansillasta" Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä – ikään kuin sellainen, mitä John F. Kennedy kaavaili Siperian ja Alaskan välille kylmän sodan aikana.

Dmitrijev näyttäisi olevan ideoimastaan projektista varsin innoissaan, sillä hän julkaisi sosiaalisen meidan palvelu X:ssä kuvan suunnitelmistaan.

Kuvassa näkyy Beringinsalmea pitkin kulkeva tunneli, joka koukkaa Diomedesaarten lävitse.

– Kuvittele yhdistäväsi Yhdysvallat ja Venäjä, Amerikat ja Afro-Euraasia Putin-Trump-tunnelilla – 70 mailin pituisella yhteydellä, joka symboloi yhtenäisyyttä. Kustannukset olisivat yli 65 miljardia, mutta The Boring Companyn teknologia voisi laskea ne alle 8 miljardiin, rakennetaan tulevaisuus yhdessä! Dmitrijev visertää.

Elon Muskin The Boring Company ei ole toistaiseksi kommentoinut Dmitrijevin suunnitelmia.

Dmitriev kertoi suunnitelmistaan sen jälkeen, kun Vladimir Putin ja Donald Trump olivat puhuneet puhelimessa ja sopineet tapaamisesta Budapestissä lähitulevaisuudessa.