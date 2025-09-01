Analyysi: Pian nähdään, mitä Orpon uskottavuudesta on jäljellä

Pääministerin astuminen median eteen yksin ennen budjettineuvotteluita oli symbolisesti vahva kuva, analysoi MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) tiedotustilaisuudesta jäi käteen hämmentävä olo, totesi Loikkanen heti tiedotustilaisuuden päätyttyä.

– Jo pelkästään se, että pääministeri tuli tiedotustilaisuuteen yksin. Mielestäni hän ei ihan uskottavasti vastannut, että miksi näin on. Tulkitsen niin, että hallituksessa on oikeasti tilanne päällä rasismiin liittyen.

Loikkasen mukaan sitä "tilannetta" ei haluttu tuoda tiedotustilaisuudessa esille julkisesti, minkä takia oli päädytty ratkaisuun, että vain pääministeri tuli median eteen.

– Se olisi näkynyt aivan varmasti hallituspuolueiden puheenjohtajien kasvoista, vastauksistaan ja kommenteistaan, koska jokaiselta olisi aiheesta kysytty.

Tiedossa ei ole, että oliko pääministeri itse päätynyt ratkaisuun tulla yksin median eteen vai oliko päätös tehty yhdessä hallituksen kanssa.

– Symbolisesti vahva kuva, että pääministeri on yksin.

Loikkanen aistii, että Orpo ei olisi kaivannut aivan tämänkaltaista aloitusta budjettiriihelle.

– Kuulostaa siltä, että joudutaan hetki hakemaan ja keskustelemaan ratkaisua nimenomaan tähän rasismiongelmaan.

Orpon kannalta on ratkaisevaa, mihin lopputulemaan hallituksen rasismikeskustelussa tullaan.

– Määrittää paljon, mitä Petteri Orpon auktoriteetista ja uskottavuudesta on näiden päivien jälkeen jäljellä omien kannattajiensa silmissä ja muutenkin pääministerinä.

Loikkanen ei usko, että Orpo saisi tiristettyä perussuomalaisilta anteeksipyynnön tai pahoittelun.

– Koska perussuomalaisten on ollut pakko terävöittää viestiään ja Riikka Purralla ei ole varaa tässä kannatustilanteessa varaa vaikuttaa heikolta hallituskumppaneiden edessä. Vaikka pahoitteluille olisi syytä, niin en usko, että sellaista - ainakaan kovin vilpitöntä - tullaan kuulemaan.

Asteikolla nelosesta kymppiin, kuinka sähköinen tilanne mielestäsi on tällä hetkellä?

– Ennen tuota tiedotustilaisuutta olisin sanonut, että seiska, mutta kun Orpo tuli tuohon yksin ja kun hänen lausumiaan ja kehonkieltään seurasi, niin sanoisin varmaan että ysi.