Sotevaliokunnan kokous hajaantui mietintätauolle pian sen alkamisen jälkeen.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden edustajat marssivat kokouksesta ulos pian sen alettua tänään aamulla.
Neuvottelutauon jälkeen valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi STT:lle, että tauko pidettiin, koska hallituskumppanit halusivat keskenään pohtia ratkaisuja kesken oleviin asioihin.
Pahasti ruuhkautuneen valiokunnan asialistalla ovat tänään apteekkitalouden uudistus, vanhuspalvelulaki ja toimeentulotuen uudistus.