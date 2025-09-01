Budjettiriihi alkaa

Hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen neuvottelemaan valtion ensi vuoden taloudenpidosta.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat astuvat median eteen kello 9.45. MTV Uutiset näyttää mediatapaamisen suorana lähetyksenä.

Hallituspuolueet ovat jo etukäteen pohjustaneet riihtä neuvottelemalla esimerkiksi noin miljardin euron säästöpaketista.

Huomenta Suomessa vieraillut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, ETLA, toimitusjohtaja Aki Kangasharju uskoo, että miljardin euron säästöpaketti toteutuu, mutta varsinaisiin kasvutoimiin hän ei tällä kierroksella usko.

– Ne tehtiin kevään kehysriihessä, eikä niitä ole vielä laitettu käytäntöönkään.

Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön ekonomisti Tatu Knuutila kiinnittää huomiota siihen, kuinka tilanne on muuttunut kevään puoliväliriihestä.

– Pistää ehkä silmään, että niin nopeasti on tilanne muuttunut, että vielä keväällä puoliväliriihessä oli, sanoisinko, höveliä rahankäyttöä ja nyt sitten taas etsitään säästöjä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli elokuussa oman ehdotuksensa leikkauskohteista. Alustava sopu sisältää STT:n tietojen mukaan joitakin Purran listan säästökohteita, mutta moni niistä jää myös toteuttamatta.

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen arvioi Kymmenen uutisissa sunnuntaina, että keskusteluista tulee tiukat.

– Varmaan aikaa tiukkaa keskustelua on luvassa. Hallituspuolueista RKP on jo sanonut, että perussuomalaisten viimeaikainen toiminta horjuttaa koko hallitusyhteistyön perusteita.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uhkasi lauantaina, ettei riihi pääty ennen kuin perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaiset puheet ja heidän käyttämänsä kieli on käsitelty.

Knuutila ei puolestaan usko, että perussuomalaisten puheet kriisiyttäisi budjettiriihen.

Riskisijoituksia eläkevaroilla

Hallituksen tarkoituksena on lisätä osakepainoa eli kasvattaa riskinottoa Valtion eläkerahastossa, mikä voisi mahdollistaa lisätuloutuksia rahastosta tulevaisuudessa. Myös viime kevään kehysriihessä hallitus haki ratkaisuja kyseisestä eläkerahastosta. Tuolloin hallitus päätti, että rahastosta otetaan kertaluonteisesti miljardi euroa vuonna 2027.

Eläkerahaston käyttö julkisen talouden tasapainottamiseksi on herättänyt paljon kritiikkiä. Muun muassa Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi kevään riihen jälkeen, että varojen siirto Valtion eläkerahastosta taittaa velkaantumista vain hetkellisesti.

Työeläkevakuuttajat Tela sanoi puolestaan elokuussa, ettei työeläkerahoista voi tehdä toiveikkuuteen perustuvaa kotimaista riskirahaa.

– Eläkevarojen sijoittamista ohjaa ensisijaisesti tavoite säilyttää eläkejärjestelmän kestävyys. Lain mukaan varoja ei voi lähteä sijoittamaan muista lähtökohdista käsin, Telan lakiasiainpäällikkö Tiina Satti sanoi.

Suurituloisten eläkeläisten veronkevennys perutaan

Leikkauspainetta vähentääkseen hallitus aikoo myös pienentää valtuuksia korkotukilainoihin eli ara-lainoihin, joilla rahoitetaan valtion tukemaa asuntotuotantoa. Työnantajajärjestö Rakennusteollisuus ja työntekijöitä edustava Rakennusliitto ovat varoittaneet, että päätöksellä olisi vaikutuksia talouden kasvuun, työllisyyteen, verotuloihin sekä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuteen.

Alustavasti on myös sovittu, ettei suurituloisten eläkeläisten verotusta kevennetäkään keväällä päätetyn kaltaisesti. Taustalla ovat hallituksen keväällä päättämät kevennykset esimerkiksi palkkatulojen verotukseen.

Purran leikkauslistalta on toteutumassa STT:n tietojen mukaan jossakin suuruusluokassa esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten leikkaus. Myös yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksista ollaan säästämässä.

Kehitysyhteistyöstä ja kuntien saamista kotoutumiskorvauksista aiotaan leikata, mutta vähemmän kuin Purra esitti. Näistä kohteista ollaan leikkaamassa yhteensä suuruusluokaltaan kymmeniä miljoonia euroja. Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen tukia ei olla leikkaamassa.

Alustavan sovun mukaan Purran ehdotuksista eivät ole edenneet esimerkiksi Opetushallituksen lakkauttaminen tai pakolaiskiintiön pienentäminen.