Pääministeri Orpo jyrähti perussuomalaisille: "Epäinhimillistä"

Pääministeri teki selväksi, että hän haluaa lopun perussuomalaisten rasistiseen kielenkäyttöön.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) astui ennen budjettiriihtä järjestettävään mediatilaisuuteen yksin. Orpo lausui vain muutaman yksityiskohdan talouteen liittyvistä seikoista, kunnes pian puhe kääntyi jo viime päivien kuumimpaan puheenaiheeseen: perussuomalaisten puolueenjohdon kielenkäyttöön.

– Tämä keskustelu koskee kielenkäyttöä. Ihmisten tai ihmisryhmien luokittelu ja arvottaminen synnyinmaan, sosioekonomisen taustan, koulutuksen tai muun vastaavan perusteella on epäinhimillistä. Siihen on puututtava ja niin me nyt teemme, Orpo totesi vakavana.

– Me emme tule käymään keskustelua siitä, että saako maahanmuutosta tai siihen liittyvistä asioista puhua kriittisesti. Kyllä saa. Nämä ovat asioita, joihin ihmiset odottavat poliitikoilta ratkaisuja. Maahanmuuttokeskustelua tarvitaan, mutta se, miten puhutaan ihmisistä, sen pitää olla inhimillistä.

– Tänään keskusteluissa haemme selvää näkemystä ja sitoutumista näihin periaatteisiin.

Orpolta kysyttiin useampaan kertaan mediatilaisuudessa, että onko luvassa jonkinlainen konkreettinen paperi rasismipuheiden pohjalta.

– Me aloitamme tällä keskustelulla ja se on nyt ensimmäinen asia saada selvitettyä. En arvioi sitä ennen kuin keskustelut on käyty, että mikä tapa tai muoto se on, mutta ennen kaikkea on löydettävä luottamus.