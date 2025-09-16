Presidentti Stubb puhuu suomalaismedialle kello 17 Suomen aikaa. MTV Uutiset näyttää mediatilaisuuden suorana.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb ovat valtiovierailulla Latviassa. Vierailua isännöi Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs.
Presidentit Stubb ja Rinkēvičs aiemmin tänään lehdistötilaisuuden jälkeen Riiassa.AFP / Lehtikuva
Vierailulla esillä ovat muun muassa Suomen ja Latvian kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, puolustusyhteistyö, Itämeren alueen turvallisuus, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle sekä Lähi-idän tilanne.